Francia | mega incendio devasta 900 ettari di bosco in 24 ore nel sud del Paese VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Unnteha distrutto oltre 900diin appena 24 ore nel sud della, a una quindicina di chilometri da Carcassonne. Cominciato ieri alle 16, il rogo è stato circoscritto oggi pomeriggio dai vigili del fuoco, secondo quanto riporta le Figaro’ citando la Prefettura dell’Aude. Si tratta, secondo il quotidiano, di uno dei più grandi incendi dell’estate. Sono comunque rimasti a presidiare la zona 450 vigili del fuoco per impedire che possano riprendere le fiamme, domate anche grazie all’intervento di cinque aerei anti. A rendere più difficile il lavoro dei pompieri è stato il fatto che si tratta di una zona difficilmente accessibile, coperta di pini e bassa vegetazione. La gendarmeria ha aperto un’inchiesta per capire la natura dell’vicino Carcassonne: in fumo oltre 900...

