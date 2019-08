Fieno greco | la pianta che abbassa la glicemia e previene il diabete

Fonte : dilei

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ilchiamata con questo nome in quanto ampiamente utilizzata come mangime per il bestiame nell’antichità, è un toccasana naturale per la prevenzione dele contro le patologie correlate a questa condizione. Appartenente alla famiglia della Leguminose e coltivata soprattutto in Egitto, questadeve i benefici appena citati al suo contenuto di 4-idrossi-isoleucina, un derivato dell’aminoacido essenziale isoleucina in grado dire la. Capace di ridurne i livelli a digiuno, ilha semi che possono essere consumati senza problemi solo dopo che si sono ammorbiditi. Molto spesso, chi li acquista sceglie di lasciarli in acqua per una notte e di tostarli il giorno successivo. Una volta completato questo processo, sono diverse le alternative che si possono considerare. Si possono consumare i semi diaggiungendoli a ...

Ivana40733056 : FIENO GRECO PER CORPO E CAPELLI -