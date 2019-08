Festival Show su Real Time | la prima tappa in diretta | Paola Turci

Festival Show su Real Time - la prima tappa in diretta : Shade : [live_placement]Festival Show, la prima tappa su Real Time a Ferragosto: anticipazioni e ospiti Dopo Battiti Live su Italia 1, ecco arrivare nell'agosto televisivo Festival Show, alla sua ventesima edizione ma per il quarto anno consecutivo su Real Time, media partner dell'evento. La prima delle quattro puntate 2019 va in onda questa sera, giovedì 15 agosto, dalle 21.10 sul canale 31 del DTT e la seguiremo live su TvBlog.prosegui la ...

#FestivalShow – Prima puntata del 15/08/2019 – Con Anna Safroncik su Real Time. : Dopo aver archiviato i cinque appuntamenti in differita del Battiti Live su Italia 1, la musica in televisione non si ferma mai e prosegue il suo viaggio col Festival Show, manifestazione estiva giunta alla ventesima edizione e organizzata da Radio Bella&Monella e Radio Birikina. Dalle terre pugliesi e salentine ci spostiamo a Nord, nel Triveneto, per una serie di appuntamenti in onda su Real Time che riassumeranno le […] L'articolo ...

Festival Show da giovedì 15 agosto torna la musica su Real Time con tanti cantanti : Festival Show su Real Time il Festival itinerante dedicato alla musica. giovedì 15 agosto la prima puntata con Benji & Fede, Shade e Federica Carta, Paola Turci, Nek. Anna Safroncik conduce l’evento Il Festival Show è su Real Time per il quanto anno consecutivo, una kermesse musicale itinerante, in giro per l’Italia con i cantanti che hanno animato l’estate degli italiani. Real Time, canale 31 del digitale e di tivùsat ...

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini - Loredana Bertè e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si esibiranno Elettra Lamborghini e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso. Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del ...

Festival Show 2019 Jesolo cantanti e scaletta 1 agosto : Festival Show 2019 JESOLE. Giovedì 1 agosto torna il Festival itinerante dell’estate italiana che porterà nelle città del nord-est Italia i più grandi artisti del momento. SCOPRI COME SEGUIRE LA DIRETTA Festival Show 2019 Jesolo cantanti e scaletta 1 agosto La quarta tappa di giovedì 1 agosto si terrà a Jesolo (Venezia) presso la Piazza Torino dalle ore 21:00 con ingresso libero. Anche questa edizione della manifestazione organizzata da ...

Festival Show 2019 Caorle cantanti e scaletta 25 luglio : Festival Show 2019 Caorle. Sabato 25 luglio torna il Festival itinerante dell’estate italiana che porterà nelle città del nord-est Italia i più grandi artisti del momento. SCOPRI COME SEGUIRE LA DIRETTA Festival Show 2019 Caorle cantanti e scaletta 25 luglio La terza tappa di giovedì 25 luglio si terrà a Caorle (Venezia) presso la Spiaggia di Levante dalle ore 21:00 con ingresso libero. Anche questa edizione della manifestazione ...

Festival Show 2019 tappe : tutte le date e città : Festival Show 2019 tappe. Riparte anche quest’anno il Festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monellla. Ecco di seguito tutte le date e città in cui si svolgerà la manifestazione musicale. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN STREAMING Festival Show 2019 tappe: tutte le date e città Saranno otto in totale gli appuntamenti con il Festival Show 2019: per tutto luglio risuoneranno di musica Padova, Chioggia, Caorle ...

Festival Show a Jesolo con Lorenzo Fragola - Irama - Elodie - Al Bano e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Jesolo, il prossimo 1° agosto. L'edizione numero 20 della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Jesolo dopo le tappe di Padova, Chioggia e Caorle (25 luglio) e porta in piazza alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento per una nuova serata all'insegna della musica. L'appuntamento è atteso in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) per il 1° ...

Festival Show a Caorle con Paola Turci - Alberto Urso - Fred De Palma e molti altri : Festival Show arriva a Caorle e accoglie sul palco molti artisti italiani. La terza tappa di Festival Show, dopo Padova e Chioggia, si terrà il 25 luglio all'Arenile Madonna dell’Angelo nella Spiaggia di Levante di Caorle con inizio alle ore 21.00 con la conduzione di Anna Safroncik con Paolo Baruzzo. Paola Turci, Roby Facchinetti, Paolo Belli e Fausto Leali ma anche il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Sul palco ...

Festival Show 2019 Chioggia cantanti e scaletta 6 luglio : Festival Show 2019 Chioggia. Sabato 6 luglio torna il Festival itinerante dell’estate italiana che porterà nelle città del nord-est Italia i più grandi artisti del momento. SCOPRI COME SEGUIRE LA DIRETTA Festival Show 2019 Chioggia cantanti e scaletta 6 luglio La seconda tappa di sabato 6 luglio si terrà a Chioggia presso l’Isola dell’Unione dalle ore 21:00 con ingresso libero. Anche questa edizione della manifestazione ...

Festival Show 2019 streaming : dove vedere le tappe in diretta : Festival Show 2019 dove vedere. Da domenica 30 giugno parte la nuova edizione del Festival itinerante firmato Radio Birikina e Radio Bella & Monellla nelle piazza del nord-est Italia. Ecco di seguito come seguire la diretta streaming su pc, smartphone e tablet. TUTTO SU #Festival Show Festival Show 2019 dove vedere i concerti in diretta streaming Per chi non potesse recarsi nelle varie città tappa del Festival Show ...