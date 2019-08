Ferrari finisce sotto camion | l’incidente spettacolare paralizza l’autostrada

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 15 agosto 2019)incidente sulla A4. Una488alin autostrada: ferite le due persone a bordo del bolide, A4 chiusa e il traffico è andato in tilt. Lasi è incastrata, letteralmente infilata,une il Passante di Mestre è stato chiuso in direzione Trieste all’altezza del bivio con la A57 per l’incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e la488 da 230mila euro. Le due persone a bordo della Rossa sono ferite ma in modo non grave. La dinamica delloincidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stata chiarita dalle forze dell’ordine: due vetture che precedevano ilsi sono toccate, l’autista del mezzo pesante per evitarle ha dovuto sterzare con violenza e ilsi è messo improvvisamente di traverso proprio mentre sopraggiungeva la, che se lo è trovato fermo davanti e non ha potuto ...

