Ferragosto | picnic per 7 | 1 milioni di italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Resiste la tradizione delcon circa 7,1diche hanno scelto di trascorrere il giorno diall’aria aperta con piatti della tradizione portati da casa o grigliate sul posto: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che più di duesu tre (68%) non restano in casa ae sono in vacanza, hanno raggiunto parenti o amici oppure deciso di fare una semplice gita una gita fuori porta, anche con il classiconel verde, al mare, in riva al lago, in montagna, in campagna, spinti dalle condizioni climatiche favorevoli quasi ovunque. A tavola nell’occasione molti in alternativa al, preferiscono mangiare nelle case di vacanza proprie o di parenti e amici ma anche in ristoranti, pizzerie, trattorie o, precisa la Coldiretti, agriturismi. Sono circa 450mila i vacanzieri che hanno scelto di ...

ColdirettiPc : RT @coldiretti: Ferragosto, Coldiretti/@istitutoixe: Resiste la tradizione del picnic con circa 7,1 milioni di italiani che hanno scelto di… - coldiretti : Ferragosto, Coldiretti/@istitutoixe: Resiste la tradizione del picnic con circa 7,1 milioni di italiani che hanno s… - RiccionePiadina : Buona grigliata a tutti! ?? E ricordatevi di portare anche a me! ????#riccionepiadina #piadina #piadinaromagnola… -