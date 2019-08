Ferragosto con terremoto in Calabria | scossa di magnitudo 3 6 lungo la Costa Jonica

Auguri di 'buon Ferragosto 2019' al veleno/ Conte-Salvini-Renzi : 'guerra' sui social : Citazioni, Auguri e frasi di Buon Ferragosto 2019: immagini e idee per WhatsApp, attacchi velenosi da Renzi a Di Maio passando per Conte e Salvini

Ferragosto con tanti incendi in Sardegna : pericoloso rogo nel Cagliaritano - salvato anziano : Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell’isola. Particolarmente rilevante l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell’hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando ...

Concerto Ferragosto 2019 video diretta Limonetto/ Salta segnale Rai3 : ecco soap araba : Concerto di Ferragosto 2019 a Limone Piemonte: diretta su Rai3 sui Prati di San Lorenzo a Limonetto. Salta segnale e spunta per pochi secondi una soap araba

Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella - Fedez - gli amici e una paella gigante : Ferragosto in famiglia per Chiara Ferragni che dopo aver passato le vacanze a Ibiza con degli amici, si è ricongiunta alla sorella Valentina. Chiara ha mostrato una storia in cui si trova in...

"Auguri Buon Ferragosto 2019" Mengoni con Chaplin/ Frasi "giorno perso senza sorriso" : Frasi auguri Buon Ferragosto 2019: citazioni, immagini per WhatsApp e messaggi dai vip. Dalla 'pancia' di Morandi al selfie con Chaplin di Mengoni

Juventus - Ferragosto di lavoro per i bianconeri : differenziato per Cristiano Ronaldo : Dopo la festa di Villar Perosa, la Juventus è subito tornata a Torino anche perché questa mattina era in programma una seduta mattutina. I bianconeri si sono allenati anche a ferragosto per preparare la sfida amichevole contro la Triestina. Questa mattina, però, Cristiano Ronaldo non era in campo con i compagni. CR7 ha accusato un lieve problema muscolare e per questo motivo lavora a parte. La sua presenza per la partita contro la Triestina è in ...

Tragedia nella notte di Ferragosto - Nico è morto : gravissimo l’amico con lui : “Tragedia indescrivibile, immenso dolore e dispiacere”, così qualcuno descrive la tragica morte di Nico Ruggiero. Il ragazzo di Torchiara, comune di nemmeno 2mila anime in provincia di Salerno, ha perso la vita nella notte di Ferragosto. Aveva solo 18 anni. Il ragazzo, scrive Direttanews,it in un lungo articolo, è morto ad Agropoli, in Via Belvedere, la strada che conduce alla baia di Trentova. Con lui – a bordo di una Alfa Mito – si trovava un ...

Elisa Toffoli racconta il suo Ferragosto : ecco dove si trova con la sua famiglia : Elisa Toffoli racconta il suo Ferragosto in famiglia. ecco le parole dell’amata cantante Non solo le luci del palco, per la cantante triestina c’è molto di più. Elisa Toffoli , oltre ad essere una grande artista, è una donna molto legata alla sua famiglia e ai suoi bambini, Emma Cecile e Sebastian. Spesso infatti la […] L'articolo Elisa Toffoli racconta il suo Ferragosto: ecco dove si trova con la sua famiglia proviene da ...

Amici - Giordana Angi Ferragosto con sorella : “Uno dei miei sogni” : Ferragosto Giordana Angi assieme alla sorella Giordana Angi ha un rapporto speciale con sua sorella. Ha parlato molto di lei durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi: non ha raccontato solo dell’assenza del padre, ma anche di quell’affetto smisurato che prova per la sua sorella minore. Oggi hanno deciso di passare il […] L'articolo Amici, Giordana Angi Ferragosto con sorella: “Uno dei miei sogni” ...

AUGURI BUON Ferragosto : FRASI E IMMAGINI/ Da Gianni Morandi i consigli sulla pancia! : BUON FERRAGOSTO 2019, AUGURI con FRASI, citazioni e idee utili per WhatsApp: i più originali? Quelli di Gianni Morandi, inclusi i consigli sulla pancia.

CONCERTO DI Ferragosto 2019 - DIRETTA LIMONETTO/ Video Rai3 : i brani scelti : CONCERTO di FERRAGOSTO 2019 sui Prati di San Lorenzo a LIMONETTO: come arrivare a Limone Piemonte. DIRETTA su Rai3, maestro Oddone introduce i brani

Ferragosto : al Bioparco di Roma gli animali festeggiano con il cocomero : Oggi, Ferragosto, durante gli appuntamenti con i pasti, gli animali del Bioparco di Roma riceveranno decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Domenica 18, in occasione della giornata internazionale dell’orango, che cade ogni anno il 19 agosto, il Bioparco organizza alle ore 11 e alle ore 16 due incontri con i keeper del reparto primati che sarà a disposizione delle ...

Addio attesa per Huawei P10 Plus : B252 regalo di Ferragosto con aggiornamento EMUI 9.1 in Italia : Giungono gradite novità oggi 15 agosto per i non pochi utenti che anche qui in Italia sono ancora legati ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Plus. Secondo quanto riportato da alcuni utenti nostrani, infatti, il produttore asiatico ha dato il via una volta per tutte alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Una decina di giorni fa, tramite un report apposito, vi avevamo già raccontato del passaggio dalla teoria alla pratica ...

Da Alvaro Soler a Noemi - tutti i concerti di Ferragosto nelle principali città italiane : Come ogni anno, i concerti di Ferragosto portano sul palco delle principali città italiane gli artisti più amati con eventi gratuiti e a pagamento. Con particolare attenzione si guarda alla Sardegna, che dalla provincia di Cagliari a quella di Olbia-Tempio (OT) registra una giornata intensa di musica live e DJ set. A Budoni (OT), infatti, ci sarà Alvaro Soler con un concerto gratuito presso Piazza del Giubileo, e per la stessa ...