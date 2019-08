Ferragosto | al Bioparco di Roma gli animali festeggiano con il cocomero

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Oggi,, durante gli appuntamenti con i pasti, glideldiriceveranno decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Domenica 18, in occasione della giornata internazionale dell’orango, che cade ogni anno il 19 agosto, ilorganizza alle ore 11 e alle ore 16 due incontri con i keeper del reparto primati che sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità sul mondo degli oranghi, specie a serio rischio di estinzione in natura, e raccontare le caratteristiche di Zoe e Martina, le due femmine presenti al. Prosegue per tutto agosto la speciale promozione solo per gli acquisti effettuati on line (su www..it) che prevede la tariffa di € 10,00 per tutti, sia adulti che bambini, con uno sconto molto forte rispetto al listino: € 16,00 adulti ed € 13,00 bimbi di ...

Maya97156911 : RT @rep_roma: Ferragosto a Roma, cocomero e ghiaccioli anti afa agli animali del Bioparco [news aggiornata alle 16:54] - Loredan14024493 : RT @Roma: Due appuntamenti da non perdere al Bioparco: a Ferragosto cocomero agli animali e domenica 18 giornata degli oranghi. Le attività… - ylefsch : Ma il servizio del #TG3 su come passeranno il #Ferragosto gli animali del Bioparco, ne vogliamo parlare??!! -