Fabio Rovazzi e la rottura con Fedez | Non si può conciliare amicizia e lavoro

Fabio Rovazzi con Karen presso l'Area 51 racconta di essere stato allontanato dai militari : Fabio Rovazzi ha recentemente compiuto un viaggio negli Stati Uniti d'America assieme alla fidanzata Karen Koleshi. La ragazza è in realtà Karen Casiraghi ed è coetanea di Fabio Rovazzi. Anche Karen è una youtuber, caratterizzata dalla sua ironia e anticonformismo. Il suo tratto indistinguibile è sicuramente rappresentato dai capelli blu. I due giovani hanno deciso di visitare il Nevada durante la loro vacanza negli Usa. Poi si sono avventurati ...

Don Matteo 12 - nel cast anche Fabio Rovazzi : anticipazioni : Dal successo sui social e nelle classifiche, grazie a tormentoni come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, alla tv. Non è la prima volta che Fabio Rovazzi approda sul piccolo schermo – basti pensare all’esperienza da conduttore di Sanremo Giovani con Pippo Baudo – ma questa volta il giovane artista si misura con una fiction importante come Don Matteo. Rovazzi infatti è una delle guest star della dodicesima edizione ...

Enrico Mentana accetta la corte di Fabio Rovazzi : il giornalista nel nuovo video Senza pensieri : Ancora una volta Fabio Rovazzi sceglie una collaborazione spiazzante: il prossimo ospite del suo nuovo video, Senza pensieri (che vede la preSenza di Loredana Bertè e J-Ax), è il notissimo telegiornalista Enrico Mentana, per tanti anni direttore del TG5 e oggi volto di tutta l’informazione di La7, dove ha sdoganato il format – oggi riconosciuto quasi esclusivamente come suo – della maratona in diretta sugli eventi di attualità ...

Fabio Rovazzi - In pista a Fiorano con Charles Leclerc : Altro che Senza pensieri! Fabio Rovazzi si è preso una pausa dal suo ultimo lavoro, che uscirà a breve, concedendosi una giornata adrenalinica in Ferrari. Insieme alla fidanzata Karen, lartista si è regalato dei giri di pista a tutta velocità, accompagnato da un pilota deccezione: il monegasco Charles Leclerc.Due giri da urlo. Unesperienza tanto veloce quanto indimenticabile, quella vissuta dalla giovane coppia a bordo della speciale vettura di ...

Fabio Rovazzi difende la fidanzata Kokeshi : “Bullismo contro Karen - me la tengo stretta” : Fabio Rovazzi difende la fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, la youtuber meglio conosciuta come Kokeshi, dagli hater che l’hanno presa di mira sui social. “Bullismo gratuito contro di lei” scrive il cantante sul suo profilo Instagram, poi il tono diventa amaro, senza nascondere un pizzico di fastidio: “Tenetevi stretti i like finché varranno ancora qualcosa”.Continua a leggere