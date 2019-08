F1 | come sta Michael Schumacher? Le novità sulle condizioni fisiche del fenomeno tedesco

Formula 1 – Tale padre - tale figlio! Jos Verstappen attacca Hamilton : “è scosso da Max! Mio figlio come Senna se.” : Jos Verstappen, attacca Hamilton dopo le ultime schermaglie verbali con il figlio Max: il pilota britannico sarebbe ‘scosso’ dalle prestazioni del giovane olandese tale padre, tale figlio: mai alcun detto fu più veritiero. Le stoccate verbali Max Verstappen le ha imparate da papà Jos. L’ex pilota olandese ha voluto partecipare alle schermaglie verbali degli ultimi giorni nelle quali il ‘piccolo’ Max non ha ...

Asap Rocky - il rapper è stato condannato ma non andrà in carcere come voluto da Donald Trump : Il rapper afroamericano Asap Rocky è stato condannato in Svezia per aggressione con la condizionale e non dovrà quindi scontare la sua pena in carcere. Si è così conclusa oggi a Stoccolma una vicenda che aveva creato tensioni fra Washington e Stoccolma, dopo gli interventi su Twitter del presidente americano Donald Trump in favore del rapper. Asap è del resto già tornato negli Stati Uniti dopo essere stato scarcerato il 2 ...

Elisa Isoardi : “Vedremo se Salvini starà vicino a Francesca Verdini come non ha fatto con me” : “Mi stavo annientando nell'attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”: così Elisa Isoardi rivendica la bontà della decisione di chiudere la sua storia con Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno e leader della Lega è attualmente legato a Francesca Verdini, rapporto che non provocherebbe la gelosia della sua ex: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa”.Continua a leggere

Governo M5S-PD? Fusaro : 'Fico - come Giorgetti - cavallo di Troia liberista' : Sono fasi concitate per la politica italiana. Da più parti si cerca di capire ciò che accadrà a stretto giro di posta. Se si andrà a votare o se sarà creata una nuova maggioranza. Il filosofo Diego Fusaro continua a manifestare attenzioni alle vicende che si evolvono e attraverso i suoi profili social non ha mancato di tirare qualche frecciata bipartisan. In particolare, nei suoi ultimi tweet, ha messo in parallelo due figure apparentemente ...

Ponte Morandi - Salvini : “Squallido parlare in una giornata come questa di autostrade” : “E’ squallido che in una giornata come questa ci ancora qualcuno che parli di autostrade. Chi sbaglia paga, ma non decide né l’ingegnere né l’avvocato, anche perché queste sono tutte partite gestite dai Cinque Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine di un pranzo con il sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. questa mattina alla ...

Hashtag bannati Instagram : quali sono e come riconoscerli : Vorreste incrementare il successo dei vostri post andando ad evitare gli Hashtag bannati Instagram. Se non sapete quali sono, allora sicuramente troverete molto interessante la guida che vi proponiamo oggi in cui vi spieghiamo quali leggi di più...

Elisa Isoardi - la frecciata a Matteo Salvini : “Francesca Verdini? Vediamo se le starà vicino come non ha fatto con me” : “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso“. Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua relazione con il vicepremier Matteo Salvini in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiegando i motivi che l’hanno spinta a decidere di porre fine alla loro storia d’amore. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi – ha ...

Sophie Turner ha un’idea precisa su come andrà il futuro di Sansa Stark : La star ha parlato del destino del suo personaggio di "Game of Thrones" The post Sophie Turner ha un’idea precisa su come andrà il futuro di Sansa Stark appeared first on News Mtv Italia.

MORGAN CONTRO AMADEUS A SANREMO/ 'come chiamare elettricista a riparare un lavandino' : MORGAN CONTRO la decisione della Rai di affidare il Festival di SANREMO ad AMADEUS:'E' un esperto di quiz. Io e Chiambretti invece...'

Morgan voleva condurre Sanremo 2020 : «Io e Chiambretti avevamo presentato un progetto. Con Amadeus è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino» : Morgan Morgan riparte dalla radio. Dal 14 settembre condurrà su Radio 2 Cantautoradio, programma dedicato alla storia della canzone d’autore italiana. Una storia, a suo dire, macchiata dalle logiche commerciali che guidano le scelte musicali, anche perché – dice – “oggi tutti si intendono di musica, ma la competenza è un’altra cosa”. E qui l’affondo nei confronti di Amadeus, conduttore e direttore ...

Morgan : "Amadeus a Sanremo? come chiamare un elettricista a riparare un lavandino" : Dal 14 settembre Marco Castoldi in arte Morgan sarà autore e conduttore su Rai Radio Due di Cantautoradio, un programma che intende ripercorrere la storia della canzone d'autore italiana.A illustrarlo è il cantante al Corriere della Sera, nella scorsa stagione tv tra i coach di The Voice of Italy: "Approfondirò otto grandi cantautori, da Battiato a Paoli a De Andrè. Dalle canzoni trarrò un affresco speciale, un dibattito aperto in cui farò ...

Nadia Toffa è morta - i colleghi : 'Non siamo stati in grado di aiutarti come avremmo voluto' : Nadia Toffa è morta dopo aver lottato per mesi contro la sua malattia. La conduttrice de Le Iene a inizio dicembre 2017 si era sentita male, lasciando gli italiani con il fiato sospeso. In quell’occasione, dopo i primi accertamenti, era stata trasferita al San Raffaele di Milano: purtroppo la conduttrice aveva dovuto far fronte ad una grave patologia cerebrale. Due mesi dopo, però, era tornare al timone del programma Le Iene e, con la tenacia ...

Capelli estate 2019 : le trecce più belle come le star : trecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le più belle delle startrecce Capelli: le ...

Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon : ecco come acquistare quella originale : Fate Attenzione a dove acquistate Xiaomi Mi Band 4: alcuni rivenditori stanno facendo i "furbi" su Amazon e stanno truffando i clienti con dei cloni. ecco come distinguerli dal prodotto originale. L'articolo Attenzione alle false Xiaomi Mi Band 4 vendute su Amazon: ecco come acquistare quella originale proviene da TuttoAndroid.