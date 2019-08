Europa League | Torino ai playoff | a Minsk basta il pari

Risultati Europa League - bene Alkmaar - Francoforte e Rangers - fuori lo Sparta Praga : il programma completo : Risultati Europa League – Tre giorni fondamentali per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i preliminari, la competizione entra nel vivo e le squadre più importanti iniziano a fare sul serio. Vittoria e passaggio del turno per Dudelange, Linfield e Slovan Bratislava. Il Guimaraes stravince in casa, bene il Legia Varsavia. Il programma ricco è previsto come al solito giovedì, passa il turno il Feyenoord, ...

Torino-Wolverhampton - Play-off Europa League 2019 : date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Tutto secondo pronostico: sarà Torino-Wolverhampton il Play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. La doppia sfida si giocherà tra giovedì 22 e giovedì 29 agosto, con orari da definire: gara d’andata in casa dei granata, ritorno in Inghilterra una settimana più tardi. Le due sfide verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go, mentre come al solito OA Sport ...

Europa League - il Torino è al playoff : 21.40 Il Torino è al playoff di Europa League I granata di Mazzarri infatti,forti del successo dell'andata (5-0), pareggiano 1-1 a Minsk in casa dello Shakhtyor Soligorsk. E ora la doppia sfida che vale un posto nella fase a gironi contro, quasi sicuramente, gli inglesi del Wolverhampton. Mazzarri lascia a riposo Izzo,Berenguer e Baselli. Lampo iniziale dei bielorussi che colpiscono la traversa di Ngome (3'). Nel finale arrivano le reti di ...

Calcio - preliminari Europa League 2019-2020 : Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1. Botta e risposta tra Zaza e Yanush - granata promossi : Il massimo risultato col minimo sforzo, ed anche il rammarico per aver visto sfumare un successo che sarebbe contato soltanto per il ranking UEFA, dato che il passaggio del turno era già in cassaforte: il Torino pareggia per 1-1 a Minsk, in Bielorussia, contro lo Shakhtyor Soligorsk e, dopo il 5-0 rifilato agli avversari all’andata, avanza senza patemi d’animo al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi ...

Pari indolore in Bielorussia - il Toro avanza nei preliminari di Europa League : Zaza porta in vantaggio i granata, i padroni di casa pareggiano su rigore nel finale. Il 5-0 dell’andata aveva già blindato il passaggio al terzo turno

VIDEO Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 - Highlights - gol e sintesi preliminari Europa League 2019 : a Zaza risponde Yanush dal dischetto : Nella sfida valida per il ritorno dei preliminari di Europa League giocata a Minsk, il Torino pareggia per 1-1 contro lo Shakhtyor Soligorsk, e, forte del 5-0 maturato in casa all’andata, accede al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Al gol di Zaza al minuto 80 risponde dal dischetto in pieno recupero Yanush. Highlights Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 IL VANTAGGIO DI Zaza Simone Zaza -goal – 80 MINUTE ...

Europa League - al Torino basta il pareggio : Soligorsk eliminato - ora tocca al Wolverhampton : Il Torino pareggia 1-1 la sfida di ritorno contro il Soligorsk valevole per il penultimo turno delle qualificazioni ai gironi di Europa League: i granata attendono adesso il Wolverhampton La sfida di ritorno fra Soligorsk e Torino era per lo più una formalità, ma Mazzarri ha deciso di testare nuovamente la formazione titolare, al netto dell’infortunio di Izzo. Tutti in campo, in vista dell’imminente inizio della Serie A, per una sfida che ...

LIVE Shakhtyor-Torino 1-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : i Granata volano all’ultimo turno dei preliminari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il pari basta ovviamente ai Granata per accedere all’ultimo turno dei preliminari di Europa League, con ogni probabilità contro gli inglesi del Wolverhampton. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Shakhtyor-Torino 1-1. 91′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ GOL DELLO SHAKHTYOR! ...

LIVE Shakhtyor-Torino 0-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : rete magnifica realizzata da Zaza per il vantaggio dei Granata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Ultimo cambio per lo Shakhtyor: Bodul sostituisce Balanovich. 84′ Stacco imperioso di Singo da calcio d’angolo ma la palla termina alta. 83′ Ultimo cambio per Mazzarri: dentro Singo, fuori Bonifazi. 81′ GOOOOOOOL TORINO!!! rete meravigliosa di Zaza che manda al bar in modo elegante due avversari e poi trafigge il portiere con il sinistro per il vantaggio ...

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : poche emozioni a Minsk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Seconda sostituzione anche per il Torino: Millico subentra a Belotti. 76′ Secondo cambio per lo Shakhtyor: entra Yanush ed esce Bakaj. 75′ Si incarica della battuta Zaza che però non riesce a far scendere la palla. 74′ Punizione guadagnata da Belotti da posizione molto interessante. 71′ Tiro potente di Kovalev dalla distanza, Sirigu blocca in due ...

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : comincia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Rincon qualche minuto a terra per una botta ma fortunatamente non è nulla di grave. 51′ Intervento provvidenziale di N’Koulou che in scivolata anticipa Bakaj al centro dell’area. 48′ Torino in completa gestione in questi primi minuti della ripresa. 46′ comincia il secondo tempo. Torino in sofferenza nei primi minuti per via dell’aggressività dei ...