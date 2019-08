Europa League | al Torino basta il pareggio | Soligorsk eliminato | ora tocca al

Fonte : sportfair

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ilpareggia 1-1 la sfida di ritorno contro ilvalevole per il penultimo turno delle qualificazioni ai gironi di: i granata attendono adesso il Wolverhampton La sfida di ritorno fraera per lo più una formalità, ma Mazzarri ha deciso di testare nuovamente la formazione titolare, al netto dell’infortunio di Izzo. Tutti in campo, in vista dell’imminente inizio della Serie A, per una sfida che ha permesso ai granata di affinare la chimica di squadra e provare qualche schema in una sfida poco più importante di un’amichevole. Il modestoha venduto cara la pelle, rispondendo al gol di Zaza con il rigore conclusivo di Janus che ha permesso ai bielorussi di non incappare nella seconda sconfitta. Il punteggio totale, sommando il 5-0 dell’andata, ha permesso aldi passare il turno con un agevole 6-1. Adesso Belotti e compagni ...

