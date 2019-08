Erica Piamonte e Daniele Dal Moro stanno insieme? È lui a parlare

“My girlfriend” così Taylor Mega parla di Erica Piamonte e scatena il web : Una foto tra le due a seno nudo e la didascalia con scritto "My Girlfriend", ha scatenato la reazione del web che ora si chiede se Taylor Mega ed Erica Piamonte si siano realmente fidanzate. Taylor Mega è abituata a scioccare i fan, oltre che a farli innamorare, ma la foto postata oggi insieme alla gieffina Erica Piamonte ha veramente scatenato un putiferio. Le due sono in vacanza a Capri e si sono fatte fotografare a seno ...

Erica Piamonte e Taylor Mega lontane : “Mi manchi” - “Quando vuoi vengo” : Scambio di battute di Taylor ed Erica di Instagram: la mancanza si fa sentire Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a scambiarsi dei teneri messaggi su Instagram. Ormai è sotto gli occhi di tutti la loro amicizia bellissima. Ogni volta che ne hanno l’occasione, si incontrano e passano del tempo insieme. Qualcuno può pensare che […] L'articolo Erica Piamonte e Taylor Mega lontane: “Mi manchi”, “Quando vuoi ...

Erica Piamonte sorprende col costume da bagno di Taylor Mega (Foto) : Grande Fratello news, Erica Piamonte indossa il costume di Taylor Mega: il segno d’amicizia L’amicizia tra Erica Piamonte e Taylor Mega prosegue e si rafforza nel tempo. Dal Grande Fratello in poi, ne hanno fatte di cose insieme, anche una vacanza che non dimenticheranno mai. Qualcuno pensa che siano fidanzate, ma le due non hanno […] L'articolo Erica Piamonte sorprende col costume da bagno di Taylor Mega (Foto) proviene da ...

“La cura è lunga”. Erica Piamonte spaventa i fan : ancora controlli : Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale e ha spiegato ai suoi followers su Instagram di non stare bene. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha accusato forti dolori allo stomaco nella giornata di ieri e ha deciso di sottoporsi ai controlli per capirne il motivo. «Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha scritto nelle stories. Per ...

Gf - Paura per Erica Piamonte dopo dolori : Non sto bene - cura lunga : L'ex gieffina ha confidato ai fan che dovrà seguire una dieta ferrea per poter risolvere il suo problema di salute. L'ex gieffina toscana, Erica Piamonte, era finita al centro del gossip nella giornata di ieri, dopo aver accusato un improvviso malore. Erica aveva confidato ai follower di avere dei fortissimi dolori allo stomaco, motivo per il quale non era riuscita a chiudere occhio per una notte. E all'indomani dell'insorgenza del ...

Grande Fratello - il dramma di Erica Piamonte : "Non sto bene - la cura sarà lunga". È stata ricoverata : Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16 - il reality in onda su Canale 5 -, nella giornata di mercoledì 7 agosto è stata ricoverata in ospedale. A dare la notizia è la stessa Erica attraverso una storia sul suo profilo Instagram. "Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene.

Erica Piamonte - ex concorrente del GF 16 - finisce in ospedale : 'Non sto bene - cura lunga' : Una brutta disavventura in questi giorni ha visto protagonista Erica Piamonte, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. La ragazza, infatti, ha svelato sulla sua pagina Instagram di essere finita in ospedale dopo essersi sentita male. In un primo momento si pensava fosse un semplice malessere di stagione, ma a quanto pare la situazione sarebbe un po' più complicata del previsto e in queste ore, sui social, ...

Erica Piamonte dopo le visite in ospedale : “Non sto bene - cura lunga” : Erica Piamonte dopo il ricovero in ospedale: “Non sto bene, la cura è lunga” Nella giornata di ieri, l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte ha allarmato i suoi fan dopo essere finita in ospedale per dei dolori allo stomaco da lei stessa definiti atroci. La sofferenza fisica, come da lei sempre narrato, è arrivato […] L'articolo Erica Piamonte dopo le visite in ospedale: “Non sto bene, cura lunga” ...

Erica Piamonte in ospedale : "Mal di stomaco insopportabile - dolore atroce per il forte stress" : I fan di Erica Piamonte, in queste ore, sono in apprensione. L'ex concorrente del 'Grande Fratello 16', attraverso una serie di Instagram Stories, ha rivelato di essere finita in ospedale, con un forte mal di stomaco, dovuto presumibilmente ad un periodo di forte stress. Cambio di programma ragazzi. Vado all'ospedale. Sto male davvero. Sono giorni che sto di m**da, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è ...

Erica Piamonte del Grande Fratello ricoverata in ospedale : “Un dolore atroce - insopportabile. Sono davvero preoccupata” : Bionda, tatuata, sensuale e sempre più conturbante sui social. Erica Piamonte dopo la sua esperienza al “Grande Fratello 16” si è lanciata come influencer su Instagram, grazie anche all’amicizia con Taylor Mega, nata proprio dentro la Casa più spiata d’Italia. Sempre tramite i social Erica ha rivelato nel cuore della notte di essersi sentita male e di essere corsa all’ospedale di Firenze per farsi curare. “Vado all’ospedale. ...

GF - Erica Piamonte ricoverata in ospedale : “Dolori atroci” : Erica Piamonte, ex protagonista del Grande Fratello by D’Urso, è finita in ospedale a causa di forti dolori allo stomaco. A raccontarlo è stata lei stessa con alcuni post pubblicati nelle Stories di Instagram. La modella fiorentina sarebbe dovuta partire in vacanza, ma ha deciso di rimandare il viaggio a causa di un malore. “Cambio di programma ragazzi. Vado all’ospedale – ha svelato ai fan -. Sto male davvero. Sono giorni che sto di ...

Erica Piamonte IN OSPEDALE/ Cos'ha? 'Non sto meglio - la causa è lo stress' : ERICA PIAMONTE sta male. L'ex gieffina è finita in OSPEDALE a causa di dolori atroci allo stomaco. Poi ha annunciato: 'Presto vi dirò tutto'

“Ho un dolore atroce”. Erica Piamonte preoccupa tutti : l’annuncio arriva direttamente dall’ospedale : Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, forse Erica Piamonte è quella che ha riscosso il maggiore successo, riuscendo a fare breccia nel cuore degli italiani sia per la sua bellezza che per i suoi modi. Ci è riuscita anche grazie all’amicizia nata con Taylor Mega: le due infatti sono riuscite a creare un duo incredibile, sempre in sinergia e in simbiosi, facendo divertire tutti quanti ma soprattutto stuzzicando le fantasie più strane e ...

Daniele Dal Moro invita Erica Piamonte a Verona : i followers criticano la scelta : Daniele Dal Moro sembra essere uno dei coinquilini più discussi del Grande Fratello 16: il giovane, nonostante abbia tantissimi fan, spesso viene attaccato duramente da una parte di haters. Questa volta il veronese ha ricevuto degli attacchi per aver incontrato Erica Piamonte. Daniele, da quando ha smesso di frequentare Martina Nasoni, viene spesso attaccato per i suoi modi di fare. Il giovane, dopo aver incontrato la Vignali a Roma con la quale ...