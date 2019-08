Dolunay | spoiler al 23 agosto | Ferit tenta di incastrare Hakan con l’aiuto di Tarik

Dolunay - spoiler fino al 23 agosto : il fratello di Demet contro Ferit - Bulut fuori di sé : La romantica storia d’amore tra Nazli e Ferit protagonisti della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore tornerà ad appassionare i telespettatori italiani dopo la pausa di ferragosto. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, svelano che Deniz, dopo aver scoperto il segreto della cuoca e dell’architetto, ovvero che si sono scambiati i voti nuziali per strappare Bulut agli ...

Spoiler Dolunay : Tarik dichiara il suo amore a Fatos : Dal 12 agosto è iniziato il periodo di pausa estivo per la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'Smore, il cui titolo originale è Dolunay. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate, in onda nuovamente dal 19 agosto, sarà al centro delle trame il personaggio di Tarik. Quest'ultimo continuerà a nascondere i propri sentimenti a Fatos dimostrando una certa timidezza, ma i colpi di scena sono dietro l'angolo. L'autista sarà pronto ...

Dolunay - spoiler episodi 51-55 : Nazli e Ferit affrontano gli Onder : L’appassionante serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, dopo la pausa dovuta alla settimana di ferragosto, proseguirà la sua messa in onda con l’appuntamento pomeridiano fino ai primi di settembre. Dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà a partire dal 19 agosto si evince che Burak, il ragazzo che ha consentito a Demet di mettere il bastone tra le ruote a Ferit e Nazli spiando tutti i movimenti della coppia, uscirà di scena. ...

Spoiler Dolunay : Pelin dice a Ferit di aver abortito dopo essere stata lasciata da lui : Nelle recenti puntate della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', Ferit e Nazli penseranno di tenere sotto controllo la situazione dopo essere divenuti marito e moglie, credendo di aver ritrovato la serenità con la possibilità di prendersi cura del piccolo Bulut dopo il matrimonio. I due innamorati si renderanno conto che Hakan vorrà organizzare un piano per vendicarsi di loro, ma non sospetteranno di nessun altro rivale. Gli ...

Spoiler Dolunay al 23 agosto : il verdetto finale del giudice è a favore di Nazli e Ferit : Comincia la prima settimana della pausa estiva della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', dopo che sono stati mandati in onda i doppi episodi: la serie televisiva ritornerà dopo Ferragosto. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 agosto rivelano che Ferit e Nazli potranno trovare la stabilità dopo essere diventati marito e moglie: la speranza è quella di poter trarre dei vantaggi per ottenere l'affidamento di Bulut (Alihan ...

Dolunay - spoiler al 23 agosto : Nazli e Ferit rischiano di perdere la custodia di Bulut : Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore subiranno un cambio di programmazione per via della pausa estiva della settimana di ferragosto. Dopo l'interruzione, Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno a fare compagnia ai telespettatori italiani a partire dal 19 agosto. Le anticipazioni dei nuovi episodi annunciano che il piano della cuoca e dell’architetto, per poter sottrarre Bulut agli Onder, rischierà di fallire. ...

Dolunay spoiler : Demet apprende di aver ucciso Tahir a causa del marito Hakan : I prossimi episodi della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continueranno ad essere caratterizzati dagli accesi scontri tra Demet e Hakan. La tensione arriverà alle stelle, quando quest’ultimo si rivelerà essere il vero responsabile del sabotaggio della vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep. La sorella di Deniz pur avendo scoperto la verità sulla tragica morte dei suoi cari, si vedrà costretta a sottostare ai ricatti del ...

Dolunay - spoiler : il fratello di Demet testimonia a favore di Nazli e Ferit : Finalmente arriva una bellissima notizia per coloro che seguono appassionatamente le trame della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, entrata a far parte del palinsesto Mediaset da giugno 2019. Le anticipazioni delle puntate in onda tra qualche settimana dicono che il piccolo Bulut tornerà a vivere con il suo zio preFerito Ferit Aslan. Quest’ultimo riuscirà ad ottenere l’affidamento del nipote dopo essersi sposato con Nazli Piran. Ma ad ...

Dolunay - spoiler dell'8 agosto : la Piran rischia di morire prima della nozze : Una nuova e appassionante puntata di Bitter Sweet, ingredienti d’amore attende i fan della serie tv turca nella giornata di giovedì 8 agosto, a partire dalle 14.45, dove si scoprirà se Nazli e Ferit riusciranno a diventare finalmente marito e moglie. I due, infatti, sono scesi a patti e hanno deciso di sposarsi in tutta fretta per riottenere la custodia del piccolo Bulut. Il giorno della cerimonia, però, un contrattempo potrebbe far saltare le ...

Dolunay - spoiler : Deniz apprende che Ferit ha sposato Nazli per la custodia del bimbo : Nelle prossime puntate della soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, il protagonista Ferit Aslan rischierà ancora una volta di non riuscire ad ottenere l’affidamento del suo adorato nipote Bulut, pur avendo architettato uno stratagemma con la complicità di Nazli Piran. Il ricco imprenditore infatti convincerà la cuoca a diventare sua moglie con l’obiettivo di poter fare da genitore al bambino. In particolare Deniz riuscirà a scoprire i reali ...

Dolunay - spoiler al 7 agosto : la Piran accetta la richiesta di matrimonio : Le anticipazioni dell'appuntamento di 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' di martedì 6 agosto sottolineano che, nell'episodio 43, arriverà il giorno della sentenza definitiva e il piccolo Bulut verrà affidato alle cure di Hakan e Demet. Ferit non si arrenderà di fronte al responso del giudice e penserà che possa esserci un modo per incastrare l'Onder. L'Aslan si renderà conto di quanto sia importante l'aiuto di Nazli, mentre Deniz deciderà di ...

Dolunay - spoiler del 6 agosto : il bambino viene affidato agli Onder : La soap opera 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' sta ottenendo un successo importante trovando il consenso del pubblico. Le anticipazioni dell'episodio numero 43 trasmesso sul piccolo schermo martedì 6 agosto dopo 'Una vita', sottolineano che ci saranno dei risvolti importanti intorno alla custodia esclusiva di Bulut. Arriverà il giorno della sentenza definitiva e il giudice sarà pronto per esporre i motivi della scelta che lo porteranno a far ...

Dolunay spoiler : Asuman si avvicina a Deniz - Bulut viene affidato a Ferit e Nazli : Sono sempre in numerosi i fan che vogliono scoprire in anticipo ciò che accadrà nelle prossime puntate del nuovo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni riguardanti il mese di agosto 2019, dicono che ci sarà un avvicinamento tra Asuman e Deniz. La figlia minore del signor Kemal supporterà il musicista quando lo vedrà soffrire ancora per sua sorella Nazli. La giovane rimarrà al fianco dell’ex fidanzato di Ayla, ...

Dolunay - spoiler al 9 agosto : Deniz decide di partire con Alya : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', capace di incuriosire molti telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate in onda fino a venerdì 9 agosto svelano che, al centro delle trame, ci sarà la situazione riguardante il piccolo Bulut, stanco di stare lontano da Ferit. Arriverà il giorno della sentenza definitiva per capire a chi verrà affidato il bambino: la decisione affiderà ...