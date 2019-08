DIRETTA Shakhtyor-Torino | risultato live 0-0 | | Ansaldi ammonito per perdita di tempo

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 DIRETTA live : pareggio di Yanush su rigore! : Europa League, diretta live– Prosegue il cammino nei preliminari di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo la netta vittoria all’Olimpico Grande Torino contro lo Shakhtyor Soligorsk e con la qualificazione praticamente ipotecata, si va in Bielorussia per la gara di ritorno. I granata hanno messo in cassaforte la qualificazione con i gol di Izzo, De Silvestri, Bonifazi e la doppietta di Belotti. Gara che servirà ...

LIVE Shakhtyor-Torino 1-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : i Granata volano all'ultimo turno dei preliminari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il pari basta ovviamente ai Granata per accedere all'ultimo turno dei preliminari di Europa League, con ogni probabilità contro gli inglesi del Wolverhampton. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Shakhtyor-Torino 1-1. 91′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ GOL DELLO SHAKHTYOR!

LIVE Shakhtyor-Torino 0-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : rete magnifica realizzata da Zaza per il vantaggio dei Granata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Ultimo cambio per lo Shakhtyor: Bodul sostituisce Balanovich. 84′ Stacco imperioso di Singo da calcio d'angolo ma la palla termina alta. 83′ Ultimo cambio per Mazzarri: dentro Singo, fuori Bonifazi. 81′ GOOOOOOOL TORINO!!! rete meravigliosa di Zaza che manda al bar in modo elegante due avversari e poi trafigge il portiere con il sinistro per il vantaggio

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 DIRETTA live : grande occasione per De Silvestri!

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : poche emozioni a Minsk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Seconda sostituzione anche per il Torino: Millico subentra a Belotti. 76′ Secondo cambio per lo Shakhtyor: entra Yanush ed esce Bakaj. 75′ Si incarica della battuta Zaza che però non riesce a far scendere la palla. 74′ Punizione guadagnata da Belotti da posizione molto interessante. 71′ Tiro potente di Kovalev dalla distanza, Sirigu blocca in due

DIRETTA/ Shakhtyor-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : intervallo : DIRETTA Shakhtyor Torino streaming video e tv: ritorno del 3° turno preliminare di Europa League. Orario, quote e formazioni della partita.

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : comincia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Rincon qualche minuto a terra per una botta ma fortunatamente non è nulla di grave. 51′ Intervento provvidenziale di N'Koulou che in scivolata anticipa Bakaj al centro dell'area. 48′ Torino in completa gestione in questi primi minuti della ripresa. 46′ comincia il secondo tempo.

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 DIRETTA live : iniziato il secondo tempo!

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 DIRETTA live : fine primo tempo!

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : la prima frazione si chiude a reti bianche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino in sofferenza nei primi minuti per via dell'aggressività dei bielorussi, poi la qualità della squadra di Mazzarri è uscita fuori cambiando il verso della partita: qualificazione sempre più vicina. 45′ Finito il primo tempo senza recupero, Shakhtyor-Torino 0-0. 41′ Numero del portiere dello Shakhtyor su Zaza che si prende l'ovazione del pubblico. 38′ De

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 DIRETTA live : pericoloso Belotti!

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : traversa di Ebong - bielorussi ad un passo dal vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ SIRIGU! Bordata di Bakaj sul primo palo ma il portiere azzurro è attento e respinge alla grande. 5′ Colpo di testa di Khadarkevich abbondantemente alto. 4′ traversa SHAKHTYOR! Subito pericolosi i bielorussi con un tiro a giro di Ebong che si stampa sul legno. 1′ PARTITI! Primo possesso per il Torino.

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 Mancano cinque minuti all'inizio della partita, entusiasmo sugli spalti. 18:50 La sfida odierna si gioca allo Stadion Dinamo di Minsk, arbitro dell'incontro è il rumeno Petrescu. 18:45 Ovviamente sarà tutt'altra cosa poi vedersela nel probabile turno decisivo da

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Mazzarri si affida ai big per difendere il vantaggio dell'andata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Stasera per il Torino sarà importante non perdere la concentrazione contro lo Shakhtyor e difendere i cinque gol di vantaggio conquistati in casa. 18:35 Nonostante il risultato dell'andata Mazzarri ha deciso di non optare per il turnover, segno che il tecnico toscano non vuole lasciare nulla al caso. 18:30 All'andata i granata si sono imposti allo Stadio Olimpico Grande