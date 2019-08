Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 15 agosto 2019) “Vorrei dire alla: avete deciso di staccare la spina al Governo a ferragosto, nessuno vi ha capito, ma ormai lo avete fatto. Adesso però non prendetevela con i, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’di Taranto o aiconcorsisti dell’Inps. Non tenete inqueste persone!”. Così Luigi Diin un post in cui sottolinea :“Sebbene il Governo sia paralizzato, in questi giorni sto provando con tutte le mie forze a portare a casa l’ultimo decreto legge”.Si tratta, ricorda il viceministro M5s, del decreto che dà i “diritti ai, che ferma la chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che sostiene il costo dell’energia per l’ex-Alcoa in Sardegna, che bandisce un concorso per migliaia diitaliani come funzionari ...

HuffPostItalia : Di Maio su Facebook: 'I giovani riders e l'Ilva sono ostaggio della Lega' - matteorenzi : Io dico che questa pagliacciata sulla pelle del Paese ha stancato. Dovrebbero dimettersi tutti e tre: Salvini, Di M… - nzingaretti : L’incubo di questo Governo sta finendo #CrisiDiGoverno. È il fallimento di Salvini e Di Maio. Noi siamo pronti per… -