Deva Cassel | figlia di Monica Bellucci | la Venere greca che manda in visibilio i fotografi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019)è pronta a ripercorrere la luminosa strada della madre,. Sarà testimonial di un nuovo profumo di Dolce e Gabbana dal 2020. Appena 15 anni eppureè già dotata di una bellezza folgorante che spicca anche sotto un outfit ordinario di maglietta bianca e pantaloncini jeans.incanta ia Paros, in Grecia, mentre è in vacanza La bellezza è un carattere ereditario per la famiglianon poteva che mutuare dai genitori i geni più belli. Lunghi e folti capelli neri e mossi, gambe lunghissime, bocca rosea con labbra carnose, taglio degli occhi da diva. Il ritratto dellaquindicenne dellasembra quello di una principessa Disney in carne ed ossa. Un fascino mutuato direttamente dalla mamma, che è stata capace di fare fortuna in Francia oltre che per bravura, anche grazie a questa sua caratteristica ...

