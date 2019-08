Da Xiaomi arriva un nuovo spazzolino sonico smart | ma è per bambini

Il top di gamma più economico che c’è : Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...

A breve dovrebbe arrivare Xiaomi Mi 9S - la versione migliorata di Mi 9 : Il nuovo smartphone di Xiaomi con supporto al 5G si chiamerà Mi 9S, stando a quanto recentemente rivelato dall'operatore China Unicom. L'articolo A breve dovrebbe arrivare Xiaomi Mi 9S, la versione migliorata di Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Paranoid Android in versione Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 9 - Mi 9T e Redmi K20 : Nelle scorse ore l'elenco dei device supportati da Paranoid Android basata su Android 9 Pie si è arricchito di Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T e Redmi K20 L'articolo Paranoid Android in versione Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Redmi K20 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party - dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ : Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero L'articolo Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party, dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Il display di Xiaomi Mi 9T - Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz con questa mod : Ora una mod simile appare anche per Xiaomi Mi 9T (o Redmi K20) e Redmi K20 Pro e forza una frequenza di aggiornamento più alta a 75Hz, anche se gli sviluppatori che lavorano su questa mod sono sicuri che su questi dispositivi sia possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, al momento non ancora disponibile. L'articolo Il display di Xiaomi Mi 9T, Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz con questa mod proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Europa Aqara Hub - il centro di controllo per la casa intelligente compatibile con Xiaomi Home : Arriva in Europa Aqara Hub, che vi permetterà di controllare, attraverso l'app Xiaomi Home, i tanti sensori per la casa intelligente disponibili sul mercato. L'articolo Arriva in Europa Aqara Hub, il centro di controllo per la casa intelligente compatibile con Xiaomi Home proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Vacuum Cleaner - Air Purifier e Airdots arrivano in ITALIA! : XIAOMI non produce soltanto smartphone, ma un’intera costellazione di prodotti smart, dai cuociriso alle asciugamani realizzate in tessuto antibatterico. Molti dei prodotti purtroppo non sono disponibili in Italia, ma XIAOMI sta cercando di rimediare a leggi di più...

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds e Mi Bedside Lamp 2 arrivano in Italia : finalmente due gadget fantastici : In occasione della presentazione Italiana di Xiaomi Mi A3, il colosso cinese ha annunciato anche alcuni dispositivi intelligenti. Scopriamo i primi due. L'articolo Xiaomi Mi True Wireless Earbuds e Mi Bedside Lamp 2 arrivano in Italia: finalmente due gadget fantastici proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 arriva in Italia : un Android One niente male al prezzo a cui è proposto : Xiaomi Mi A3, il nuovo Android One della casa cinese, arriva ufficialmente sul mercato Italiano al prezzo di listino di 249,90 euro. L'articolo Xiaomi Mi A3 arriva in Italia: un Android One niente male al prezzo a cui è proposto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare - lo conferma Xiaomi : È ormai passato un anno dalla presentazione della serie Xiaomi Mi A2, e il produttore cinese annuncia l'imminente presentazione della gamma Mi A3. L'articolo Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare, lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite potrebbero arrivare a breve con SoC Snapdragon 730 e 675 : Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite dovrebbero arrivare a breve rispettivamente con le Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730 e 675. L'articolo Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite potrebbero arrivare a breve con SoC Snapdragon 730 e 675 proviene da TuttoAndroid.

La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi K20 : Lo scorso maggio Xiaomi ha aggiunto una funzione denominata "Sky Replacement" nella versione beta dell'interfaccia MIUI che permetteva di modificare il cielo presente nelle foto scegliendo un filtro da una serie di preset. Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha annunciato oggi con un post su Weibo che ora questa opzione è disponibile anche sulla serie Redmi K20. L'articolo La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi ...

Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio : Sbarcano finalmente in Europa le Xiaomi Mi TV in versione 4S e 4A da 32, 43 e 55 pollici. E nel frattempo si vocifera di un possibile arrivo, quello di Redmi 7A che potrebbe approdare sul mercato europeo a un prezzo super. L'articolo Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio proviene da TuttoAndroid.