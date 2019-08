Da Alvaro Soler a Noemi | tutti i concerti di Ferragosto nelle principali città italiane

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 15 agosto 2019) Come ogni anno, idiportano sul palco dellegli artisti più amati con eventi gratuiti e a pagamento. Con particolare attenzione si guarda alla Sardegna, che dalla provincia di Cagliari a quella di Olbia-Tempio (OT) registra una giornata intensa di musica live e DJ set. A Budoni (OT), infatti, ci saràcon un concerto gratuito presso Piazza del Giubileo, e per la stessa provincia Ornella Vanoni chiuderà a Berchidda il Time In Jazz Festival con ingresso a partire da 20 euro. Nella provincia di Olbia-Tempio, ancora, presso il club Ambra Night di San Teodoro il DJ Gabry Ponte allieterà ilsardo mentre il concerto di Luis Fonsi previsto a Pula (Cagliari) è stato annullato. Nel resto della penisola, invece, troviamo Dolcenera a Senigallia (Ancona) per un concerto per piano ...

