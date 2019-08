Crisi | M5s | “Salvini ha staccato la spina al governo e il Senato non può autorizzare il

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

Crisi - Patuanelli (M5s) chiede ai leghisti di “ritirare mozione di sfiducia”. E Centinaio sbotta : “Con chi c…o abbiamo governato” : Durante la discussione sul calendario della Crisi, Matteo Salvini, seduto in Senato tra i banchi della Lega (e non del governo) ha preso la parola per accogliere il taglio dei parlamentari prima di sfiduciare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e poi andare al voto subito. “Affare fatto” ha detto Salvini. Poi è intervenuto il capogruppo 5Stelle in Senato Stefano Patuanelli : “Il taglio dei parlamentari – ha detto ...

Crisi - la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Crisi : Senato - solo la coalizione PD-M5S può raggiungere la maggioranza : Verranno mossi oggi, 13 agosto, i primi passi "istituzionali" della Crisi nata nei giorni scorsi dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la conferenza dei capigruppo ha infatti deciso a maggioranza di convocare per le 18 il Senato per decidere il calendario dei lavori che andrà seguito nei giorni e nelle settimane a venire. Al di là della soluzione che porterebbe a nuove elezioni, presumibilmente in autunno, ciò che molti ...

Crisi di governo - Morra (M5s) contro Salvini : “Scappa da commissione Antimafia - ora cerca accordo col pregiudicato Berlusconi” : “Devo tirare le orecchie al ministro dell’Interno ancora in carica, che ha detto di ricevere molte telefonate da alcuni colleghi senatori del M5s: uno di questi sono io”. A dirlo, in una diretta Facebook, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che in diretta ha mostrato i messaggi e le telefonate inviate a Matteo Salvini dal 23 dicembre in poi. “Non ho mai ricevuto risposta. Gliel’ho detto di persona ...

Io - senatore M5s - così ho raccontato ai miei figli la Crisi di governo : Finalmente, dopo un anno intensissimo, ero in procinto di dedicarmi ai miei due piccoli figli. Gli avevo promesso che sarei stato con loro per ben 15 giorni consecutivi. Erano davvero felici! Negli ultimi mesi, mi hanno visto pochissimo, ogni volta che parto per Roma sono seguito alla porta dalle loro faccine tristi. Purtroppo, per colpa di un noto energumeno, il mio primo giorno di vacanza, si è trasformato un trauma e, invece di stare con i ...

Crisi di governo - M5s è preda delle sue molte incapacità : “La Lega si è presa la responsabilità di far cadere un governo che aveva più del 51%”. Luigi Di Maio, entra come può in un gioco che evidentemente non sa condurre. Quello di scaricare sull’avversario colpe che quanto meno andrebbero equamente divise. Già, perché se Salvini ha rotto gli argini nella ricerca ad ogni costo del consenso popolare, il capo del M5s “fatica”. Se Salvini si presenta ai comizi calabresi con magliette che ...

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora. Crisi Governo - Pd : 'Sì a dialogo con M5s' - 13 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, martedì 13 agosto. Ultim'ora: Nadia Toffa è morta contro il cancro. Crisi di Governo: il Partito Democratico apre al M5s.

Cmc : M5S - 'con Crisi governo a rischio pagamento aziende in Crisi' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Le modifiche al Fondo Salva Opere approvate all'ultimo Consiglio dei Ministri che avrebbero permesso un rapido pagamento delle aziende in crisi nei cantieri CMC in Sicilia sono a rischio a causa della crisi di governo". E' la denuncia del M5S. "Il ritocco normativo ch

Crisi di governo - al Senato Salvini parte in minoranza. Pd e M5S si avvicinano : Franceschini e Martina aprono a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio