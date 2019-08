Cos’è successo ieri alle borse

Incendio Faenza 9 agosto 2019 : causa e danni - Cos’è successo : Incendio Faenza 9 agosto 2019: causa e danni, cos’è successo Uno spaventoso Incendio è scoppiato in un deposito di logistica posto nella zona industriale di Faenza; la colonna di fumo è visibile a chilometri e chilometri di distanza. Le autorità della città nel ravennate invitano a uscire di casa solo se strettamente necessario: il rogo sta interessando materiali plastici e olii alimentari Incendio Faenza: chiudere le finestre, non uscire ...

Problemi Privacy Twitter : scuse ufficiali e Cos’è successo : Problemi Privacy Twitter: scuse ufficiali e cos’è successo Problemi con la Privacy anche per Twitter. Il social dell’uccellino azzurro è sotto mira per aver diffuso i dati personali di alcuni utenti senza consenso a scopi pubblicitari. È la stessa società ad ammetterlo tramite un tweet, in cui si scusa con l’utenza colpita sottolineando che ciò è avvenuto nonostante “l’attivazione di opportuni strumenti volti ad evitare la ...

Incendio base sottomarini in Russia : morti e dinamica. Cos’è successo : Incendio base sottomarini in Russia: morti e dinamica. Cos’è successo Sono morte due persone nell’esplosione avvenuta in una base della Marina Militare russa sul Mare di Barents, è giunta a quota sette la conta dei feriti. Incendio base sottomarini: cosa è successo? L’esplosione, come riporta l’agenzia di stampa Interfax, è avvenuta in una base della Marina Russa nei pressi di Nyonoksa, località a qualche decina di chilometri dalla città ...

Cos’è successo ieri fra Cina e Stati Uniti : Il governo cinese ha reagito agli ultimi dazi imposti da Trump svalutando parzialmente lo yuan, attirandosi accuse pesanti e spaventando i mercati finanziari di tutto il mondo

Cos’è successo a El Paso e Dayton : Fra sabato e domenica negli Stati Uniti ci sono state altre due sparatorie, con 29 morti e decine di feriti

Philipp Plein Ferrari verde : diffida per le foto - Cos’è successo : Philipp Plein Ferrari verde: diffida per le foto, cos’è successo Scontro a distanza tra la Ferrari e il noto designer tedesco Philip Plein dopo gli ultimi post apparsi sul profilo Instagram di quest’ultimo. Philipp Plein Ferrari: la diffida In diverse foto pubblicate sul profilo Instagram di Philip Plein si mostrano delle procaci ragazze in bikini nell’atto di lavare il suo parco auto, composto oltre che da una Rolls Royce e da ...

Nunzia e Arcangelo svelano Cos’è successo dopo Temptation Island : Temptation Island, Arcangelo Bianco: “Spero di vedere Nunzia felice” Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island con l’ultima puntata dedicata al ‘Un mese dopo’ dove i telespettatori hanno modo di vedere come sono andate le cose dopo i falò di confronto. Nunzia e Arcangelo non si erano lasciati benissimo, con lei intenta a rincorrerlo sulla spiaggia salvo poi essere fermata da Filippo Bisciglia. ...

Terremoto Pozzuoli oggi 24 luglio 2019 : magnitudo e Cos’è successo : Terremoto Pozzuoli oggi 24 luglio 2019: magnitudo e cos’è successo Terremoto Pozzuoli oggi – Pochi giorni fa via abbiamo parlato in questo nostro articolo del Terremoto che ha colpito la Grecia il cui epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a nord-ovest della città di Atene. Un forte spavento per una parte popolazione greca ma per fortuna senza gradi danni. oggi è stata la volta di Pozzuoli, in Campania. Terremoto Pozzuoli oggi, ...

Bibbiano bambini : Cos’è successo e le reazioni della politica : Bibbiano bambini: cos’è successo e le reazioni della politica Non c’è tema più caldo e discusso di quello della triste e drammatica vicenda di Bibbiano. Oltre 30 famiglie si sono viste sottrarre indebitamente i loro giovanissimi figli per essere dati in adozione. Proprio la procedura e gli interessi economici che sottendono questa storia incrementano la drammaticità degli eventi. Qui, un’opinione sul dramma dei bambini di ...

Irama e Facchinetti ai ferri corti : ecco Cos’è successo tra i due : Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato? Il clamoroso retroscena Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato? A quanto pare sì, e a darne conferma è stato il settimanale Spy. Difatti il magazine di gossip edito da Mondadori ha rivelato cosa pare sia successo tra il popolare cantautore e il manager, lasciando tutti davvero senza parole. In base alle indiscrezioni raccolte dal magazine pare che il presunto conflitto tra Francesco Facchinetti ...

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio : ritardo treni - Cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - Cos’è successo durante il primo allunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Incendio Kyoto Animation : 24 morti in Giappone - Cos’è successo : Incendio Kyoto Animation: 24 morti in Giappone, cos’è successo Tragedia in uno studio di animazione Giapponese: qualcuno ha appiccato un Incendio nella sede della Kyoto Animation Co., ci sarebbero oltre 20 morti e circa 40 feriti di cui almeno 10 gravi. Kyoto Animation: un Incendio ha causato 24 morti Oggi, 18 luglio 2019, intorno alle ore 10 e 30 del mattino, un uomo è entrato nella sede dello studio di animazione Kyoto Animation che ...

David e Cristina Temptation : video inedito - Cos’è successo dopo il falò : David Scarantino e Cristina Incorvaia: diffuso il video non mostrato su Canale 5 dopo il falò di confronto David Scarantino e Cristina Incorvaia, nonostante abbiano vacillato parecchio durante la partecipazione a Temptation Island, hanno deciso di riprendere la loro love story, dandosi una seconda chance. Un vero e proprio colpo di scena, visto che, per […] L'articolo David e Cristina Temptation: video inedito, cos’è successo dopo il ...