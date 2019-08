Cos’è e come non funziona la riforma costituzionale Breve analisi

Sexting - Cos’è e come sfruttarlo per accendere il desiderio : Quando si parla di Sexting (neologismo frutto della fusione tra sex e texting), si inquadra una pratica molto diffusa al giorno d’oggi e contraddistinta dall’invio tramite messaggi di frasi, video o foto particolarmente hot. Considerato spesso un’ancora di salvezza da chi vive una relazione a distanza, viene praticato in diversi contesti, dalla camera da letto prima di coricarsi ai momenti di pausa durante la giornata ...

Contributo IVS 2019 : Cos’è - come funziona - chi paga - calcolo - pagamento : Con l’avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale italiano, sempre più spesso si sente parlare di pensione e contributi, ed in particolare quelli IVS. Ma cosa sono e a cosa servono i contributi IVS? Innanzitutto è bene specificare che l’acronimo IVS sta per (invalidità, vecchiaia e superstiti), quindi si tratta di un Contributo che deve essere versato obbligatoriamente nelle varie gestioni previdenziali gestiti dall’INPS (gestioni ...

Lovoo : Cos’è e come funziona : Tutti cerchiamo qualcuno che ci corrisponda, che sia la nostra metà, qualcuno da conoscere e con cui avere una relazione o un semplice incontro. Prima, tutto ciò poteva avvenire solo fra persone fisicamente vicine, e magari nei luoghi di incontro (discoteche, pub, bar, piazze o spiagge). Oggi la situazione è diversa, ed è possibile anche […] Lovoo: cos’è e come funziona

F24 rifiutato e doveri banca : come pagarlo e formato. Cos’è utile sapere : F24 rifiutato e doveri banca: come pagarlo e formato. Cos’è utile sapere Vediamo di seguito cosa è opportuno sapere in caso di rifiuto del modello F24 da parte del sistema di pagamento o da parte della banca di riferimento, insomma come regolarsi in queste circostanze. Il contribuente infatti è comunque tutelato, da giurisprudenza o da norme ad hoc che lo proteggono da imprevisti di natura “fiscale”. Se ti interessa ...

Partita Iva 2019 : Cos’è - come aprirla - regime fiscale e adempimenti : Per avviare qualsiasi attività economica o professionale (una impresa agricola, un b&b o un’impresa in regime forfettario) è necessario aprire una Partita Iva. L’apertura non è affatto complicata, ne vi sono particolari costi potendosi fare direttamente on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche se è consigliabile affidarsi ad un professionista abilitato. La Partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici il cui calcolo ...

Reddito di cittadinanza : controlli INL al via - Cos’è e come funzionano : Reddito di cittadinanza: controlli INL al via, cos’è e come funzionano L’Ispettorato Nazionale del Lavoro attivamente coinvolto nei controlli relativi al Reddito di cittadinanza. La circolare n. 8 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto «D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni” – indicazioni per il personale ispettivo» chiarisce alcuni aspetti legati ai ...

Che Cos’è e come si cura l’iperidrosi facciale : La sudorazione eccessiva del viso, conosciuta come iperidrosi facciale, è un problema piuttosto fastidioso. Scopri quali sono le cause e i rimedi più efficaci, per avere sempre un volto fresco e sentirti a tuo agio in ogni situazione. cos’è l’iperidrosi facciale? La sudorazione eccessiva del viso, o iperidrosi facciale, è un disturbo che colpisce circa il 5% della popolazione adulta. Sebbene la sudorazione sia un meccanismo del tutto normale, ...

Verbale Legge 104 : Cos’è - cosa accerta e come fare ricorso : come noto, la Legge italiana – ed in particolare la cd. “Legge 104” – riconosce al soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della predetta Legge, determinati benefici. Al fine di attestare la presenza della disabilità o menomazione all’interno del contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, è necessario sottoporsi a una particolare visita medica svolta dalla Commissione operante presso l’Azienda USL (unità ...

Il diritto all’equo compenso : Cos’è e come funziona : Consiglio n.1Consiglio n.2Consiglio n.3Condiglio n.4Consiglio n.5Equa retribuzione ed equo compenso non sono la stessa cosa. Questo è il primo dato di fatto su un tema che, richieste di riforma, leggi e leggine non rendono di facilissima comprensione. L’equa retribuzione è il salario minimo, la retribuzione di base che un datore di lavoro dovrebbe corrispondere al proprio dipendente, in maniera proporzionale alle ore lavorative da lui sostenute ...

Telelaser Trucam Polizia : Cos’è - come funziona e cosa è utile ricordare : Telelaser Trucam Polizia: cos’è, come funziona e cosa è utile ricordare Di seguito affrontiamo il tema – assolutamente attuale – del cosiddetto Telelaser Trucam, utilizzato dagli appartenenti alla Polizia. Vediamo allora cos’è, qual è il suo funzionamento e cosa è opportuno sapere in merito, anche per evitare spiacevoli inconvenienti come le multe stradali. Se ti interessa saperne di più su cosa dispone la legge ...

Mutuo di scopo 2019 : come funziona e Cos’è. I dettagli : Mutuo di scopo 2019: come funziona e cos’è. I dettagli Mentre in questo articolo vi abbiamo parlato del decreto legge presentato dal Movimento 5 Stelle sul Mutuo di cittadinanza vediamo di seguito come funziona, cosa è ed i dettagli del cosiddetto Mutuo di scopo. come funziona Partiamo dalla definizione di Treccani secondo cui “il Mutuo di scopo (o contratto di finanziamento) è il contratto, consensuale ed oneroso, con il quale una parte ...

Protune GoPro : Cos’è e come si usa : Navigando fra le impostazioni della vostra videocamera GoPro avete scoperto un’opzione chiamata Protune. Per questo adesso cercate una guida che vi spieghi nel dettaglio cos’è e come si usa. Noi di ChimeraRevo, ne abbiamo realizzata leggi di più...

Che Cos’è il DC dimming e come agisce sullo schermo : Che cos’è il DC dimming, Modalità anti-sfarfallio in italiano, recentemente tornato alla ribalta con la decisione di OnePlus di portare questa funzione a bordo dei suoi vecchi modelli OnePlus 6 e OnePlus 6T? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a proposito di questa funzionalità che può tornare molto utile e che ha una destinazione e […] L'articolo Che cos’è il DC dimming e come agisce sullo schermo proviene da ...