Conte | dura lettera a Salvini | da te inaccettabile e sleale collaborazione | politica non

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Non sono Contento - domani proverò il motore 2020 durante i Test” : Valentino Rossi sperava di ottenere un risultato migliore a Brno e invece si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP di Repubblica Ceca, il Dottore ha ottenuto il miglior risultato per la Yamaha in questa gara dopo essere scattato dalla settima piazzola ma non ha mai avuto il passo dei migliori: Marquez e Dovizioso sono risultati imprendibili proprio come Rins e Miller, il centauro di Tavullia ha provato a battagliare con P. Espargarò ma ...

Fondi russi Lega - M5s assente in Aula durante intervento Conte : “Doveva riferire Salvini” : Protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno deciso di disertare l'Aula del Senato durante l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Una nota ufficiale spiega che la protesta è perché a riferire non doveva essere Conte, ma Salvini. Alcuni esponenti M5s, però, attaccano Conte in prima persona e spiegano che erano assenti per evidenziare il loro dissenso sul sì alla ...

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 : “Sono Contenta della prestazione - rompere la tensione è sempre dura” : Federica Pellegrini, nella notte italiana, si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero dei Mondiali di nuoto, dove difende il titolo conquistato due anni fa a Budapest, firmando il quinto tempo in 1’56″81. Sono tante le rinunce e le assenze, sulle quali spiccano quelle di Ledecky e dell’australiana Emma McKeon. Così l’azzurra a fine gara al sito federale: “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato ...

Alex - il retroscena : "I migranti li prendiamo noi". L'sms arrivato a Conte durante la cena con Putin : I migranti a bordo della Alex andranno a Malta. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, è stato il premier maltese Joseph Muscat a informare ieri, con un sms, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte della volontà di Malta di accogliere i 54 naufraghi soccorsi dalla barca a vela della Ong Mediterra

Migranti : sms Muscat a Conte durante cena con Putin - ‘naufraghi Alex a Malta’ : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è stato il premier maltese Joseph Muscat a informare ieri, con un sms, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte della volontà di Malta di accogliere i 54 naufraghi soccorsi dalla nave Alex della Ong Mediterranea. Il messaggio sul telefonino del premier italiano è arrivato ieri sera, mentre Conte era impegnato nella cena a Villa Madama organizzata per il Presidente della ...

Niente procedura d'infrazione - Di Maio : 'Grazie a Conte - ma fu Pd a provocare il dissesto' : Conte e il suo governo sono riusciti di nuovo ad evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. Infatti dalla riunione del collegio dei commissari è giunto il via libera definitivo, mentre Pierre Moscovici ha affermato che l'Italia ha accettato alcune condizioni per evitare l'avvio della procedura. Esultano dunque tutti gli interessati, da Tria, a Enzo Moavero Milanesi, sino a Luigi Di Maio. Scampato pericolo per l'Italia Alla riunione dei capi di ...

Stop a procedura contro l’Italia - Conte : “Risultato meritato. L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità” : “Oggi è un giorno importante per l’Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull’efficacia delle politiche adottate dal mio governo. L’Italia è un grande ...

Giuseppe Conte - vittoria europa : la Commissione Ue chiede lo stop alla procedura d'infrazione contro l'Italia : Il collegio dei commissari europei ha deciso di non raccomandare al Consiglio Ue di aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito dell'Italia. A chiarire questa decisione - ancora da ufficializzare - c'è lo spread che scende sotto i 210 punti base, per la prima volta da fine maggio 201

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Conte : confido poter evitare procedura : 14.04 "confido sempre di poter evitare" la procedura d'infrazione, "certo, i numeri sono sempre quelli: positivi,non sono cambiati", ha detto il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio Europeo. Rispetto alle parole del Commissario al Bilancio Ue, Oettinger,che ritiene probabile l'avvio della procedura in settimana, se l'Italia non soddisferà le richieste, Conte risponde: "il percorso è molto chiaro, parliamo con atti. Oggi deliberiamo ...

Lo slittamento delle nomine fa saltare il collegio dei Commissari. Conte : "Fiducioso che procedura sarà evitata" : Lo slittamento delle nomine Ue fa saltare il collegio dei Commissari che doveva esprimersi sulla procedura d’infrazione ai danni dell’Italia. Da Bruxelles il premier Giuseppe Conte si dice fiducioso sul fatto che la procedura sarà evitata, e così anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha sospeso il vertice sulle nomine per la leadership delle principali istituzioni e ...

Nomine Ue - Conte : “Siano personalità forti”. Sulla procedura : “Oggi Cdm e aspettiamo la commissione” : “Timmermans come presidente della Commissione è una candidatura che valuteremo. All’Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare questo momento critico per l’Unione, che sappiano contribuire a costruire una Europa più forte, più solida, non vedo l’ora di un confronto costruttivo e cercheremo tutti insieme di trovare le soluzioni migliori”. Così il premier Giuseppe Conte entrando al ...