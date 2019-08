Ciclismo – BinckBank Tour | Wellens trionfa al fotofinish nella quarta tappa | al belga la

Fonte : sportfair

(Di giovedì 15 agosto 2019) Vittoria die maglia da leader: festeggiamenti doppi perdelDopo la tripletta di Sam Bennett, cambia finalmente il vincitore dialfrazione, lunga 96,2 km, con traguardo a Houffalize, are è stato Tim, che ha beffato allo svizzero Hirschi. Ildella Lotto Soudal si è anche preso la leadership della classifica generale.L'articoloal: alla maglia di leader SPORTFAIR.

Gazzetta_it : #BinckBank Tour, Wellens vince per Lambrecht. A Burgos tappa e maglia per Sosa - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #BinckBank Tour: #Bennett non si ferma più, tripletta - Gazzetta_it : #BinckBank Tour: #Bennett non si ferma più, tripletta -