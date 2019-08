Chieti | incita padre 92enne a uccidere l' ex moglie | Dai papà | pensaci tu

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex. Per questo C.M., un 51enne delno, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la donna a trasferirsi altrove con le figlie.Mesi di minacce, molestie e paura per la donna, culminate dopo mesi alla fine di marzo, quando finalmente è stato emesso il provvedimento di sfratto dell'uomo al fine di restituire la casa coniugale a lei e alle bambine. Ma proprio dopo il provvedimento la situazione è precipitata ulteriormente. La donna, accompagnata dai fratelli e l'ufficiale giudiziario, è andata davanti a casa sua per lo sfratto e ...

Il_Centro : #Abruzzo #14agosto #Chieti Perde la casa coniugale e istiga il padre 92enne a uccidere la ex moglie… -