CHICAGO PD 5 Anticipazioni del 22 e 15 agosto 2019 | Burton e il figlio uccisi da

Il finale di CHICAGO PD 5 mette tutto a rischio con l’affair Olinsky : anticipazioni 15 e 22 agosto : Il finale di Chicago PD 5 si avvicina a grandi passi e proprio la prossima settimana, il 25 agosto, andranno in onda gli ultimi tre episodi con l'affair Olinsky e tutto quello che è successo a lui, prima e dopo essere finito in carcere. L'appuntamento però è per questa sera, sempre sulla rete giovane Mediset, con tre nuovi episodi di Chicago PD 5 ovvero il 17, 18 e 19 dal titolo "Punto di rottura", "Fantasmi" e "La vendetta" in cui prima il ...

CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni 20 e 13 agosto 2019 : l'FBI in caserma mentre Otis... : CHICAGO FIRE 6, Anticipazioni 20 e 13 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. La caserma 51 si trasforma nella centrale operativa dell'FBI mentre Otis...

CHICAGO Fire 6 torna su Italia1 dopo uno speciale dedicato a Nadia Toffa : anticipazioni 13 e 20 agosto : Cambia la programmazione di Italia1 che prima di regalare ai fan la consueta prima serata del martedì, manderà in onda uno speciale dedicato a Nadia Toffa. Proprio poco fa, Mediaset ha annunciato che Canale 5 e Italia1 proporranno uno speciale Tg5 per ricordare la giornalista e conduttrice de Le Iene mandando in onda l'intervista che le ha fatto Nadia Toffa dopo il malore e la scoperta della malattia. Solo alla fine dell'intervista, sulla ...

CHICAGO MED 3 / Anticipazioni 16 e 9 agosto 2019 : un incendio sospetto : CHICAGO Med 3, Anticipazioni 16 e 9 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Grande attesa per il finale di stagione la prossima settimana.

CHICAGO PD 5 / Anticipazioni 8 agosto 2019 : crossover con CHICAGO Fire 6! : Chicago PD 5, Anticipazioni 8 agosto 2019, crossover con Chicago Fire 6. Intelligence e Caserma 51 si uniscono ancora una volta per indagare su un attentatore seriale che colpisce i media.

I nuovi episodi di CHICAGO Fire 6 mettono Severide alle strette in vista del crossover : anticipazioni 8 e 13 agosto : Tutto è pronto per i nuovi episodi di Chicago Fire 6, quelli che negli Usa sono stati centrali per la serie ormai un paio di anni fa. Severide e i suoi terranno compagnia ai fan un altro doppio episodio che prenderanno il via alle 21.20 circa con un nuovo problema e nuovi casi da affrontare. In particolare, il primo ad andare in onda sarà l'episodio numero 11 dal titolo "La legge della giungla" in cui un furgone che trasporta un detenuto è ...

CHICAGO Med 3/ Anticipazioni 2 agosto 2019 : ospedale chiuso! Che fine ha fatto.... : Chicago Med 3, Anticipazioni 2 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Maggie rischia il posto a causa di azioni avventate; Choi valuta un trasferimento.

CHICAGO PD 5 torna su Italia1 tra trafficanti e mostri in attesa del crossover con CHICAGO Fire : anticipazioni 1 e 8 agosto : Tutto è pronto per un altro giovedì ad alta tensione visto che nel prime time di Italia1 arriveranno i nuovi episodi di Chicago PD 5. La serie di Dick Wolf si prepara al crossover della prossima settimana con Chicago Fire mettendo Voight con le spalle al muro tra casi da risolvere, figli e nemici da tenere a bada. L'appuntamento con la serie è fissato per oggi, 1 agosto, con tre nuovi episodi ovvero il 13, 14 e 15 dal titolo "Caccia al ...