Chicago P D 5 sesta puntata | trama episodi 15 agosto 2019 su Italia 1

Fonte : cubemagazine

(Di giovedì 15 agosto 2019)P.D. 5. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su1 da giovedì 15. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D. 515suP.D. 5X17 Punto di rottura. Prima il consigliere Burton, poi suo figlio Arthur, vengono uccisi con un colpo d’arma da fuoco alla testa. La squadra indaga e sospetta il coinvolgimento di una gang, i Westside Disciples. Per riuscire a incastrare il capo della gang, Lamar Jenkins, Voight sara’ costretto a fare pressioni su suo cugino Keon.P.D. 515suP.D. 5X18 Fantasmi. Upton riprende una sua vecchia identità segreta per aiutare facilitare la cattura di un trafficante di ...

