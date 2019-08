Chicago Med 3 | finale di stagione venerdì 16 agosto su Italia 1

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 16 agosto 2019)Med 3, anticipazioni episodi 19 e 20 in onda16su1,di. Ultimo appuntamento su1 con la terzadiMed in prima tv in chiaro, con la quarta già andata in onda su Premium Stories e una quinta che arriverà a fine settembre negli Stati Uniti su NBC nella classica serata del mercoledì #One. L’appuntamento è per stasera,16, su1, alle 21:20 circa con due nuovi episodi. Il diciannovesimo e ventesimo della terza. Ecco le trame degli episodi in onda16: Episodio 3×19 Sospetti Il dottor Rhodes deve affrontare alcune complicazioni quando un suo paziente e la sua bambina non ancora nata muoiono dopo un’operazione per la sostituzione di una valvola cardiaca, creando sconcerto nel dottor Bekkar. Natalie si precipita a salvare un ragazzo affetto da ...

evangelinehavel : domani ci sta l’ultima puntata di chicago med e me lo perdo, questa vita mondana non può più essere - wecriedanocean : @lostinreality01 La Casa di Carta, Chicago Med e PD insieme a mia madre ? - jinmiinho : Marquei como visto Chicago Med - 4x17 - The Space Between Us -