Camere come uffici o sale eventi | la strategia anti-Airbnb degli hotel

Fonte : wired

(Di giovedì 15 agosto 2019) Gli alberghi italiani stanno iniziando a riconoscere che il loro modello di business deve essere rivisto. L’idea tradizionale di, il luogo dove pernottare e fare colazione, sta cambiando. Vuoi i competitor sempre più forti e veloci, vuoi i trend di consumo in continuo mutamento, fatto sta che glinegli ultimi anni si sono attrezzati per mutare pelle e diventare versatili. Un trend che hanno intrapreso è quello di riscoprirsi anche luoghi diurni, in grado di mettere a disposizione della clientela – non per forza quella che ha prenotato una stanza per la notte – una serie di servizi di cui sono dotati, dalla spa al ristorante, dallemeeting alle piscine. Dalla fine del 2013 uno dei player che cavalca l’onda di questo cambio di passo è Day Breaks. Si tratta di una startup italiana che ora è attiva con oltre 4mila alberghi di lusso partner in 16 paesi, ...

