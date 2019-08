Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 | le date e il programma di tutte le gare

Coppa Italia Serie C - secondo e terzo turno eliminatorio : il Calendario completo : In relazione ai risultati conseguiti nelle gare della prima giornata, la Lega Pro ha reso noto il calendario per la Fase Eliminatoria della seconda e terza giornata dei gironi con tre squadre di Coppa Italia di Serie C. Girone A. Seconda giornata, domenica 11 agosto 2019: Como-Gozzano. Riposa: Renate. Terza giornata, domenica 18: Renate-Como. Riposa: Gozzano. Girone B. Seconda giornata, domenica 11 agosto: Lecco-Giana Erminio. Riposa: ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il nome della competizione è quello con cui è passato alla storia anche se adesso si chiama ufficialmente Campionato Europeo per squadre: cambia la facciata, non la sostanza di una manifestazione a cui partecipano 12 Nazionali del Vecchio Continente che si daranno battaglie in tutte le specialità all’interno dello stadio (eccetto i 10000 metri) per ...

Coppa Italia 2020 - il Calendario delle partite di oggi (domenica 4 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Inizia ufficialmente la Coppa Italia 2019/2020. Si tratta della 73esima edizione del torneo che si concluderà il 13 maggio 2020 con la finale allo Stadio Olimpico di Roma. In questo fine settimana, quindi, muoveranno i primi passi le 29 squadre di Serie C e le 9 di Serie D con il primo turno ad eliminazione diretta. Il secondo, poi, lo vivremo nel prossimo weekend, quindi il terzo arriverà nel weekend del 18 agosto con le prime squadre di Serie ...

Coppa Italia 2020 - Calendario 1° turno (4 agosto) : programma - orari - tv e streaming : Nel weekend del 3-4 agosto si disputerà il primo turno della Coppa Italia 2019-2020 di calcio, scenderanno in campo alcune squadre di Serie C e Serie D che si affronteranno in match secchi da dentro o fuori. In caso di parità si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore, le varie formazioni si daranno battaglia per accedere al secondo turno dove entreranno in gioco anche alcune compagini di Serie B. Di seguito il calendario ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Terminati i Mondiali di Gwangju, prenderà il via la World Cup FINA. La prima tappa a Tokyo, da venerdì 2 a domenica 4 agosto, per la quale sono convocati Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Santo Yukio Condorelli e Nicolò Martinenghi. Una manifestazione da seguire, dunque, con un certo interesse anche se chiaramente le energie saranno quelle che sono dopo le fatiche nella piscina della Corea del Sud. Nuoto, Coppa del Mondo Tokyo 2019: ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : il Calendario e le date. Programma - orari e tv : I grandi fenomeni della Mountain bike internazionale sono pronti a sbarcare in Italia per dare spettacolo. Nel weekend, da venerdì a domenica, si correrà sui tracciati della Val di Sole che ormai sono una classicissima del calendario di Coppa del Mondo delle ruote grasse. Per l’occasione, alla disciplina olimpica del Cross-Country si aggiungerà anche l’adrenalina lasciata dalla gara di Downhill che vedrà sfrecciare tutti i migliori atleti del ...

Coppa Italia Serie C - il Calendario completo della prima giornata : Questo il calendario della prima giornata della Coppa Italia di Serie C. GIRONE A 1^ giornata (4 AGOSTO) Gozzano – Renate Riposa: Como GIRONE B 1^ giornata (4 AGOSTO) Albinoleffe – Giana Erminio Riposa: Lecco GIRONE C 1^ giornata (4 AGOSTO) Juventus U23 – Pergolettese Riposa: Reggio Audace GIRONE D 1^ giornata (4 AGOSTO) Pontedera – Pianese Riposa: Pistoiese GIRONE E 1^ giornata (4 AGOSTO) Rimini – Cesena ...

Serie C - Coppa Italia : il Calendario della fase eliminatoria : In attesa dell’inizio del campionato la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi della fase eliminatoria della Coppa Italia Serie C 2019/2020. Girone A: Como, Gozzano, Renate: Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco. Girone C: Juventus U23, Pergolettese, Reggio Audace. Girone D: Pianese, Pistoiese, Pontedera. Girone E: Cesena, Rimini, Vis Pesaro. Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena, Virtusvecomp Verona. Girone G: ...

Calendario Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 : tutte le date della stagione. Il programma completo : Il Calendario della stagione 2019-2020 della Coppa del Mondo di biathlon conta nove tappe oltre ai Mondiali di Anterselva, che saranno anche l’unico passaggio del circuito maggiore sul suolo italiano. Come al solito l’apertura della stagione si terrà ad Oestersund, in Svezia, con le prime gare che si disputeranno il 30 novembre, mentre l’ultima tappa andrà in scena ad Oslo, in Norvegia, e si chiuderà il 22 marzo. Calendario ...

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : tutte le date della stagione. Il programma completo : Nell’avvicinarsi della fase di preparazione estiva di tutte le squadre ripubblichiamo il Calendario di Coppa del Mondo di sci alpino della prossima stagione 2019-2020 diramato poco più di un mese fa dalla FIS. Ci saranno 45 gare individuali maschili e 41 femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo che fungeranno da vere e proprie premondiali in vista della manifestazione iridata del 2021. ...

Coppa Italia 2019-2020 : Calendario - date e programma. Finale il 13 maggio : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 anche per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio: si parte il 4 agosto con il primo turno eliminatorio. Finale il 13 maggio in gara unica, mentre soltanto le semifinali si giocheranno con andata e ritorno, previste il 12 febbraio ed il 4 marzo. Le prime otto classificate dello scorso campionato di calcio entreranno in gara come al solito agli ottavi di Finale, da ...

Coppa d’Africa 2019 in tv su Dazn : Calendario - stadi e favorite : Coppa d’Africa 2019 in tv su Dazn: calendario, stadi e favorite La Coppa d’Africa è sicuramente la più importante competizione nella quale le nazionali dei diversi paesi africani si scontrano. Quest’anno, questo prestigioso torneo è giunto alla sua 32^ edizione. Questa competizione si è sempre disputata ogni due anni e l’ultima risale al 2017, anno in cui trionfò il Camerun che detiene 5 Coppe d’Africa ed occupa ...

Calendario Coppa America 2019 - tutte le partite dai quarti alla finale. Programma - orari e tv : Conclusa la fase a gironi, il 28 e 29 giugno si giocheranno i quarti della 46ma Copa America di calcio: apriranno le danze Brasile-Paraguay e Venezuela-Argentina, poi sarà la volta di Colombia-Cile ed Uruguay-Perù. A luglio, precisamente il 3 e 4, ci saranno le due semifinali, mentre la finalina per il terzo posto si disputerà il 6 luglio, infine l’atto conclusivo per l’assegnazione del titolo si giocherà il 7 luglio. Le gare saranno ...