Calenda | Governo PD-M5S? Regalo a Salvini | moderati al Centrodestra

Il Calendario della (possibile) crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Crisi di governo - Senato decide il Calendario : sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

Crisi di governo - al via la seduta per votare sul Calendario. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato la seduta che dovrà votare sul calendario della Crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Segui la diretta L'articolo Crisi di governo, al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul Calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Governo ultime notizie : sfiducia a Conte - è scontro sul Calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Crisi di Governo - domani l'aula del Senato vota sul Calendario : l'aula del Senato e' convocata domani alle 18 per stabilire il calendario dei lavori e fissare le tappe della Crisi di Governo

Crisi di Governo - Senato si riunisce martedì alle 18 per decidere il Calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario, e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...

Crisi di governo - il Senato si riunisce per il Calendario : Conte in Aula il 20 agosto : La conferenza dei capigruppo ha deciso per riunire il Senato domani alle 18 per votare il calendario. Poi il 20 l’Aula si...

Crisi di Governo - Senato convocato domani alle 18 per decidere il Calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...

Crisi di governo - domani l’aula del Senato voterà il Calendario. Pd-Leu : forzatura inaudita : Il 20 agosto l'assemblea tornerà a riunirsi per ascoltare le comunicazioni di Conte

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il Calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

Calenda : "Governo istituzionale? Idea folle" : Nonostante sia all'opposizione, in queste ore il PD sembra sentire tutto sulle sue spalle il peso del da farsi dopo la crisi del governo giallo-verde innescata dal leghista Matteo Salvini e così, invece di stare a guardare con i popcorn, come Matteo Renzi aveva detto che avrebbe fatto a inizio legislatura, ecco che proprio lui è il primo a lanciare ipotetiche soluzioni e a tirare in ballo l'Idea di un "governo istituzionale". In una ...

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»