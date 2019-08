CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS James Rodriguez | gelo con il Real Madrid | ultime notizie

CALCIOMERCATO NAPOLI news/ Icardi è l'obiettivo numero uno - ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, ma attenzione alla Roma e alla Juventus.

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - il punto sul reparto offensivo : tra prossime ufficialità - sogni e obiettivi : Calciomercato Napoli, gli azzurri sempre molto concentrati per quanto riguarda il reparto offensivo, tra obiettivi, sogni e prossime ufficialità. Come quella di Hirving Lozano, pronto a sbarcare sotto il Vesuvio. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma l’accordo c’è già da qualche giorno. 42 i milioni di euro in ballo per chiudere, come previsto da clausola di risoluzione. L’attaccante del Psv, nazionale ...

CALCIOMERCATO 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez si può fare in prestito - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: Lozano sarà partenopeo, cresce l'ottimismo per James Rodriguez.

CALCIOMERCATO NAPOLI - il punto sulle uscite : intanto Giuntoli ha in pugno un talento : Tanto lavoro per il Napoli nelle prossime due settimane. I partenopei potrebbero chiudere ancora qualche colpo, ma prima c’è da pensare alle uscite. E’ quanto sta facendo Giuntoli. Con l’imminente arrivo di Hirving Lozano, sono in troppi là davanti. Callejon rimarrà per la sua duttilità. Verdi è destinato ad una tra Sampdoria e Torino, con il club di Cairo in vantaggio. Insigne non dovrebbe muoversi. Restano Milik e ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente conteso al Manchester United - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: l'attaccante spagnolo potrebbe essere la soluzione low cost.

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi – Il Napoli prova il doppio colpo - novità su Bendtner e Neymar : IL Napoli prova IL doppio colpo – Svolta nelle ultime di Calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – Accordo con il PSV per Lozano : resta il nodo sui diritti d’immagine - si inserisce il Monaco… : Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’Accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. restano invece da limare gli ultimi ...

CALCIOMERCATO LIVE - tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA : Icardi al Napoli? Darmian vicino all’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...

CALCIOMERCATO - le ultime : Lozano è del Napoli ed il colpo può essere doppio - l’attaccante per la Samp ed i nomi della Fiorentina : Svolta nelle ultime di Calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, per il calciatore previsto un ...

CALCIOMERCATO 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CALCIOMERCATO 10 agosto : Juve - Higuain resta? Napoli - passi avanti per Lozano. Inter-Dzeko - si chiude : Calciomercato 10 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 10 agosto. JuveNTUS– Continua a tenere banco il possibile scambio alla pari tra Icardi-Dybala. Tuttavia, come riportato nelle ultime ore, Paratici sarebbe pronto a mettere il veto alla cessione del numero 10 argentino. Novità anche sul fronte Higuain, il Pipita potrebbe essere confermato. INTER– passi […] L'articolo Calciomercato 10 agosto: Juve, Higuain resta? ...

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ James - Lozano e il ritorno di Zapata? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: James Rodriguez e Hirving Lozano sono due obiettivi dichiarati, attenzione poi al possibile ritorno di Duvan Zapata.