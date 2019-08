Calciomercato | le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Brescia con Balotelli | il Flamengo si

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019)OUT, VIA LIBERAPER– Ilsi ritira dalla corsa a Mario. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l’arrivo dell’attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. “Il, Marioe i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative che implicano il possibile ingaggio del giocatore”, si legge. A questo punto salgono le quotazioni delcome possibile nuova destinazione di ‘SuperMario’. (L’ARTICOLO COMPLETO) IL11 DEL– Ilè tornato in Serie A per restarci e il mercato delle Rondinelle lo dimostra. Colpi importanti per la squadra di Massimo Cellino. Sono arrivati colpi importanti in tutti i reparti. L’innesto principale è però l’aver ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Balotelli vuole il #Brescia, oggi l'incontro con il #Flamengo: gli aggiornamenti sulla trattativa… - romeoagresti : #Paratici: “#Demiral il più richiesto. #Rugani? Per chiudere gli accordi bisogna essere in tre. #Khedira è un grand… - GoalItalia : La Juventus tratta col Monaco le cessioni di Rugani e Matuidi ?? -