Borderlands 3 non rappresenterà la fine del franchise | c' è sempre spazio per altre

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 15 agosto 2019) Anche se è molto facile pensare che una serie così riuscita comecontinuerà in futuro, non è raro che le aziende promuovano i titoli più attesi dei loro, in particolare i "terzi capitoli", come una sorta di finale.Ebbene, sembra che il team dietro3 stia adottando un approccio diverso, e sono convinti che l'acclamata serie continuerà dopo il terzo attesissimo capitolo. In un'intervista con DualShockers, i lead writer Danny Homan e Sam Winkler hanno parlato apertamente del futuro di questo. Entrambi affermano di essere molto orgogliosi di3 e, riferendosi al futuro della serie, affermano: "c'èperstorie in". I due sviluppatori, vedonocome più di una "saga" in corso con storie connesse attraverso una trilogia ben scritta.Leggi altro...

