Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa

Vasco Rossi in vacanza in Sicilia - Bagno di folla a Menfi : Vasco Rossi in Sicilia a Porto Palo. La sorpresa è stata immensa per i numerosi fan accorsi in una delle spiagge più belle della Sicilia. Ieri il Vasco nazionale è spuntato nella spiaggia Siciliana. E’ successo a Menfi, in provincia di Agrigento. Il rocker di Zocca si trova in vacanza in Sicilia. Il seguito è facile da immaginare: capannello e selfie. I bagnanti hanno visto il Blasco nuotare al largo di Porto Palo. Una volta tornato a ...

Video/ Juventus A-Juventus B - 3-1 - : gol e highlights - Bagno di folla a Villar Perosa : Video Juventus A-Juventus B, risultato finale 3-1,: doppietta di Dybala nel primo tempo, gol di Cuadrado nella ripresa prima dell'invasione di campo.

ANDREOTTI/ Quel "Bagno di folla giovane" del Meeting che piaceva tanto a Giulio : Il Meeting di Rimini 2019 ospita una mostra fotografica dedicata alla vita privata e pubblica di Giulio ANDREOTTI, grande amico della kermesse riminese

Bagno di folla a Berlino per gli attori di "C'era una volta ... in Hollywood" - : Fonte foto: La PresseBagno di folla a Berlino per gli attori di "C'era una volta ... in Hollywood" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Brad Pitt e Leonardo DiCaprio alla prima del film nel cuore di Berlino

Bagno di folla per Marco Mengoni a RisorgiMarche - ultima di Fuori Atlantico Tour : Il Fuori Atlantico Tour si conclude con Marco Mengoni a RisorgiMarche. L'artista di Ronciglione ha cantato davanti a 25000 persone che si sono incamminate fin dalle prime ore del mattino per raggiungere il luogo dell'evento. I brani sono quelli del suo repertorio ma anche quelli estratti da Atlantico, con i quali Marco Mengoni ha intrattenuto il pubblico in un concerto in cui sembra essere filato tutto liscio e senza intoppi, con un'acustica ...