Atterraggio emergenza a Mosca | 23 feriti su aereo russo

Mosca - aereo investe stormo d’uccelli. Atterraggio d’emergenza : panico a bordo : Un aereo passeggeri russo è stato costretto ad un Atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell’equipaggio si è imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall’aeroporto moscovita. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un Atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un ...

Atterraggio d'emergenza per elicottero Illeso pilota : L'Aquila - Un elicottero di piccole dimensioni ha effettuato nei giorni scorsi, probabilmente per un avaria al motore, un Atterraggio di emergenza in una zona di montagna in località Pozza di Preturo, frazione del comune dell'Aquila: il pilota rimasto fortunatamente Illeso ha lasciato il velivolo sul luogo dell'incidente raggiungendo a piedi il posto dove ha chiesto aiuto. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco ...

Atterraggio d'emergenza su volo Torino-Roma : a bordo 113 passeggeri : Atterraggio d'emergenza per un aereo dell'Alitalia, costretto per un problema tecnico a rientrare all'aeroporto di Torino poco dopo il decollo. L'allarme è scattato a bordo del...

Fiumicino - frammenti di un aereo cadono su case e auto : “Il più grande di almeno 5 cm”. Atterraggio di emergenza di un volo Norwegian : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada i frammenti di alcuni centimetri, ...