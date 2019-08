ATP Cincinnati – Medvedev ai quarti di finale | Jan-Lennard Struff sconfitto in due set

ATP Cincinnati – Maxi multa per Kyrgios : il tennista australiano rischia anche una lunga sospensione : Maxi multa per Nick Kyrgios dopo il ‘brutto spettacolo’ offerto nel secondo turno dell’ATP di Cincinnati: il giocatore australiano rischia anche una lunga sospensione anche questa volta Nick Kyrgios ha superato il limite. Il tennista australiano si è reso protagonista di una clamorosa scenata nella sfida del secondo turno dell’ATP di Cincinnati che lo ha visto opposto a Karen Khachanov. Il tennista australiano ha ...

ATP Cincinnati – Kyrgios non si smentisce mai : racchette distrutte e insulti all’arbitro [VIDEO] : Kyrgios furibondo nella sfida contro Khachanov del torneo ATP di Cincinnati: la reazione dell’australiano è… focosa Secondo turno amarissimo per Nick Kyrgios al torneo ATP di Cincinnati. L’australiano è stato eliminato dal russo Khachanov e non si è smentito. Reazioni discutibili per Kyrgios, che ha distrutto racchette, buttato a terra bottiglie, lanciato scarpe e insultato l’arbitro. Il tennista australiano si è ...

ATP Cincinnati – Zverev ko al secondo turno : Kecmanovic trionfa in rimonta : Zverev eliminato al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati: il tedesco ko in tre set Niente da fare per Alexander Zverev al torneo ATP di Cincinnati: il tennista tedesco, numero 6 del ranking ATP è stato eliminato al secondo turno. Zverev, ha ceduto serbo Kecmanovic che ha trionfato in rimonta. Il match è terminato dopo due ore 20 min uti di gioco col punteggio di 7-6, 2-6, 4-6.L'articolo ATP Cincinnati – Zverev ko al secondo ...

ATP Cincinnati – Kyrgios eliminato al secondo turno : Khachanov vola agli ottavi : Khachanov trionfa in rimonta: Kyrgios ko al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati secondo turno amaro per Nick Kyrgios al torneo ATP di Cincinnati. L’australiano, dopo essersi aggiudicato il primo set, ha ceduto alla rimonta del suo rivale Khachanov. Il russo, numero 9 del ranking ATP ha trionfato dopo una battaglia lunga due ore e 17 minuti, col punteggio di 7-6, 6-7,2-6, staccando il pass per gli ottavi dove affronterà ...

ATP Cincinnati – Medvedev ok contro Paire - stecca Tsitsipas : il greco ko contro Struff : Daniil Medvedev trionfa contro Benoit Paire in due set, Stefanos Tsitsipas battuto da Jean-Lennard Struff al terzo set Un sorriso e un’espressione tutt’altro che felice: la prima è quella di Daniil Medvedev, la seconda è di Stefanos Tsitsipas. Il giovane tennista russo, numero 8 al mondo, si è imposto dopo 1 ora e 16 minuti su Benoit Paire, accedendo agli ottavi di finale dell’ATP di Cincinnati. Medvedev si è imposto con il punteggio di ...

ATP Cincinnati – Nishikori si ferma al secondo turno : eliminato nel derby giapponese in due set : Nishikori si arrende al connazionale Nishioka al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati Kei Nishikori si ferma al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati. Il numero 5 del ranking mondiale ha ceduto al suo connazionale Nishioa nel derby giapponese, in due set dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-7, 4-6.L'articolo ATP Cincinnati – Nishikori si ferma al secondo turno: eliminato nel derby ...

ATP Cincinnati – Dominic Thiem dà forfait per problemi fisici : al suo posto Federico Delbonis : A causa di alcuni problemi fisici avuti nei giorni scorsi, Dominic Thiem è stato costretto a dare forfait dall’ATP di Cincinnati: il tennista austriaco rimpiazzato da Federico Delbonis Dopo la rinuncia di Rafa Nadal, l’ATP di Cincinnati perde un altro dei suoi protagonisti. A causa di alcuni problemi fisici riscontrati nei giorni scorsi (ha avuto la febbre ed altri problemi di salute), Dominic Thiem ha annunciato il suo forfait dal main ...