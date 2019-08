Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019) Ai Mondiali di2019, che si svolgeranno Doha dal 27 settembre al 6 ottobre, ci sarà una grande assenza, quella di. L’atleta che ha saputo scrivere in modo unico la storia di questo sport negli ultimi undici anni, conquistando otto ori olimpici, undici iridati e timbrando due record del mondo, ha terminato la sua carriera con l’e dopo una breve parantesi, poco fortunata, con il mondo del, sembra ormai aver detto definitivamente addio alle competizioni. Per scoprire come sia la vita attuale di questo fenomeno, il Corriere della Sera ha intervistato, che è tornato nella sua Giamaica e non sembra intenzionato a volare a Doha: “Lavoro per la mia Fondazione e i miei sponsor, esco la sera, ogni tanto vado a correre, ho mille progetti. Sono così impegnato che, ora come ora, non ho in programma di andare a Doha. Mi sono serenamente ritirato e vivo la vita ...

OA_Sport : Atletica, Usain Bolt: “Con l’atletica competitiva ho chiuso. Nel calcio ci ho creduto, ma non mi sono allenato a su… -