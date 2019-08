Ascolti Tv Mercoledì 14 Agosto | Supercoppa al 16 13% | 11 | 18% per Superquark | eterna Sissi

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 15 agosto 2019)Tv14(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Supercup Liverpool – Chelsea (finita ai rigori) – Canale 5 – 2.320 milioni e 16.13%– Rai 1- 1.583 milioni e 11.18% La principessa– Rai 3 – 1.266 milioni e 8.23% New York Academy 1a Tv – Italia 1 – 899 mila e 5.92% Stasera Italia – Rete 4 – 806 mila e 5.3% Elementary 1a Tv – Rai 2 – 786/783 mila e 4.96/5.3% In Onda – La7 – 620 mila e 4% Balla coi lupi – Tv8 – mila e % Indovina Chi – Nove – mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui per i programmi di oggi 15Tv14– Access Prime Time Techetechetè ...

