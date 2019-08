Ascolti tv mercoledì 14 agosto 2019

Ascolti Tv Mercoledì 14 Agosto : Ascolti Tv Mercoledì 14 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Supercup Liverpool – Chelsea (finita ai rigori) – Canale 5 – milioni e % Superquark – Rai 1- milioni e % Elementary 1a Tv – Rai 2 – mila e % New York Academy 1a Tv – Italia 1 – mila e % La principessa Sissi – Rai 3 – mila e % Stasera Italia – Rete 4 – mila e % In Onda – La7 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. The Fix parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...

Ascolti tv - Auditel di mercoledì 31 luglio : SuperQuark batte l’ultima puntata di Manifest : È SuperQuark il programma leader degli Ascolti della prima serata di ieri. La trasmissione di Rai1 condotta da Piero Angela ha ottenuto infatti 2.187.000 telespettatori e il 13,7% di share. Canale 5 con l’ultima puntata di Manifest (per cui è già prevista una seconda stagione) ha ottenuto 1.564.000 telespettatori e uno share del 10,81%. Ascolti mercoledì 31 luglio, prime time Su Rai 3 la prima parte della miniserie Maria Teresa è stata ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 luglio 2019. Manifest chiude al 10.8%. SuperQuark 13.7% - Maria Teresa 7.3% : Manifest - Josh Dallas e Athena Karkanis Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.187.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Maria Teresa ha raccolto davanti al video 1.264.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 24 luglio vince Superquark con 1.7 milioni : vince la gara agli Ascolti di mercoledì 24 luglio Superquark, su Rai1, con 1 milione 783mila telespettatori e l’11.01% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Manifest ha raccolto 1 milione 596mila spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai3 l’appuntamento con “Chi l’ha visto? Speciale” ha registrato 1 milione 368mila spettatori con l’8.2% di share, e a seguire la puntata di Narcotica, con Nicola ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 luglio 2019. Guerra tra poveri : Superquark 11% - Manifest 10.1%. Il Nuoto su Rai Sport al 4.9% : Manifest - Josh Dallas Su Rai1 Superquark ha conquistato 1.783.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.596.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 927.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.183.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate ha raccolto davanti al video ...

