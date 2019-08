Arsenal | novità per Kolosinac e Ozil | le parole di Unai Emery

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il manager dell’, si è detto “sicuro al 100%” che Mesute Sead Kolasinac siano “mentalmente pronti” a scendere in campo sabato prossimo in Premier contro il Burnley. I due giocatori non erano stati convocati per l’esordio stagionale in campionato a Newcastle a causa di “ulteriori timori per la loro sicurezza” dopo che erano rimasti coinvolti in un violento tentativo di furto d’auto da parte di una banda di rapinatori lo scorso luglio. L’aggressione era stata ripresa in un video diffuso sul web, che mostrava il centrocampista tedesco barricato sul proprio suv nero mentre Kolasinac affrontava due persone col casco in testa e armate di coltello. L’8 agosto scorso due giovani di origine turca sono stati arrestati nelle vicinanze della casa die ai primi di settembre compariranno davanti ad ...

