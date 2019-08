Angelus del Papa | “Nella vita cercate le grandi cose | non perdetevi in piccolezze e

Papa Francesco - il giallo dell' Angelus : eliminata all'ultimo la bomba sulla Raggi. Bechis : la manina sospetta : giallo all'Angelus, Papa Francesco ha "concesso la grazia" a Virginia Raggi. È il Tempo a scoperchiare il nuovo mistero vaticano, questa volta molto "romano". "A molti vaticanisti - si legge sul quotidiano diretto da Franco Bechis - era stato dato in bozza embargata (il discorso ufficiale sempre vie

Il giallo sull'Angelus del Papa : "Rimosse le critiche alla Raggi" : Francesco Boezi Papa Francesco, nell'ultimo Angelus, avrebbe dovuto rimarcare il degrado di Roma capitale, ma così non è stato. Sullo sfondo dell'evitamento pure l'avvento elettorale delle formazioni politiche critiche sulla gestione morbida dei fenomeni migratori Papa Francesco ha evitato di evidenziare in rosso come l'incresciosa situazione di Roma capitale dipenda dall'amministrazione pentastellata guidata da Virginia Raggi. C'è ...