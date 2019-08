Alessia Fabiani dopo l' addio alla tv | Ora sono mamma single

Alessia Fabiani - ecco che fine ha fatto l’ex letterina di Passaparola : “Non rinnego nulla del mio passato” : Con il suo sorriso e la sua esuberanza aveva subito conquistato il pubblico di “ Passaparola ” dove ogni sera affiancava Gerry Scotti nella conduzione del quiz di Canale 5. Ora l’ex letterina Alessia Fabiani ha detto addio al piccolo schermo ed è una mamma single di due gemelli, Kim e Keira, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al settimanale “Chi“. “Ho fatto tanti errori, ma loro sono la cosa ...

