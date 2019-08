“Al fine di non negare il funerale a Fabrizio le reitero la proposta di optare per il

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “Alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Kiss Kiss Napoli – Caravello : “Alla fine l’operazione James si fará - alla fine prevalerá questa motivazione” : Danilo Caravello, esperto di mercato, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Resta la convinzione che se James ha il Napoli in cima alle preferenze alla fine l’operazione si farà. Per il Real Madrid è un giocatore in più, è in esubero per cui credo che in fin dei conti il Napoli riuscirà a prenderlo. Manolas? Con Koulibaly forma una coppia fantastica”. Leggi anche : Dalla Francia, Lille Marc Ingla: ...

Dani Alves e l’aneddoto su Guardiola : “Alla fine mi diede ragione” : Dani Alves racconta un aneddoto dei tempi del Barcellona: “Messi non poteva stare due minuti senza toccare il pallone, Guardiola mi diede ragione”.“powered by Goal”Grande protagonista nella Copa America 2019 vinta dal Brasile in finale contro il Perù, Dani Alves è tornato a parlare dei tempi in cui giocava nel Barcellona. In particolare il terzino verdeoro ha raccontato un aneddoto riguardante il suo rapporto con Pep ...