After 2 attori | tante new entry nel cast | cambiano i volti di Ken e Karen

Fonte : gossipetv

(Di giovedì 15 agosto 2019)film, chi sono glidel: nomi e personaggi Continuano a ritmo spedito le riprese di2, sequel del fortunato film tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. Il set ad Atlanta è stato inaugurato lunedì 12 agosto e l’ultimo ciak è fissato alle prime settimane di settembre. In questi giorni … L'articolonewneldi Ken eproviene da Gossip e Tv.

viola38049873 : comunque il fatto che gli attori siano unproblematic e anche considerevolmente boni non toglie che after sia un fil… - _adocchichiusi : Ma gli attori nuovi nel secondo film di After sono ?????????????????? - LuciaViviano : @aftermovie Sono molto curiosa di vederlo, @annatodd fai dei capolavori fantastici quando ho visto il film ero inc… -