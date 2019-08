Aereo atterra su campo di grano in Russia | 23 feriti Scontro con stormo di gabbiani dopo

Atterraggio d’emergenza per “bird strike” - Aereo finisce in un campo di grano [VIDEO] : Un aereo Ural Airlines con a bordo 226 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, si è scontrato con uno stormo di uccelli, ed ha dovuto effettuare un Atterraggio d’emergenza in un campo di grano nella regione di Mosca. Dieci passeggeri, tra cui 3 bambini, sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza dopo l’Atterraggio. L’Airbus A321 era decollato da Sinferopoli (Crimea). Russia: aereo atterra in campo di grano ...

Frammenti Aereo su Fiumicino - si atterra : 19.52 atterraggio di emergenza per un aereo della Norwegian partito da Fiumicino. Il volo era diretto a Los Angeles quando, poco dopo il decollo i piloti hanno notato una spia accesa e hanno chiesto di poter atterrare immediatamente. Dall'aereo si sarebbero staccati alcuni Frammenti della grandezza di pochi centimetri e sarebbero caduti su alcune abitazioni e autovetture nei pressi dell'aeroporto.I passeggeri non si sarebbero accorti di ...

Fiumicino - frammenti di un Aereo cadono su case e auto : “Il più grande di almeno 5 cm”. Atterraggio di emergenza di un volo Norwegian : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada preoccupati in strada i frammenti di alcuni centimetri, ...

Fiumicino - pezzi di Aereo Norwegian cadono su case e auto : atterraggio d'emergenza : Paura a Fiumicino, dove frammenti di un aereo della compagnia Norwegian sono caduti sui tetti delle case e su alcune auto nella zona, subito dopo il decollo dall'aeroporto Leonardo...

Fumo a bordo - Aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...

Il motore dell’Aereo si incendia in volo - fumo dalla cabina e atterraggio d’emergenza : 19 feriti : atterraggio di emergenza a Valencia per il volo della British Airways BA422 partito ieri da Londra e diretto in Spagna: uno dei motori si è incendiato mentre era in volo e il fumo ha invaso la cabina, terrorizzando i 175 passeggeri a bordo. 19 i feriti, di cui 3 sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale.Continua a leggere

Paura a bordo di un Aereo British Airways : atterraggio d'emergenza a Valencia : Nicola De Angelis Paura a bordo di un volo diretto in Spagna da Londra della British Airways, all'improvviso la cabina ha iniziato a riempirsi di fumo e il velivolo ha compiuto un atterraggio di emergenza a Valencia Tanta Paura su un velivolo della British Airways che da Londra si stava dirigendo in Spagna, costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa del fumo in cabina. I passeggeri del volo British Airways hanno sperimentato una ...

Paura in volo - Aereo costretto ad atterraggio di emergenza : Giornata di grande Paura per i passeggeri e gli addetti ai lavori del mondo del volo. questa mattina un volo EasyJet partito dall’Inghilterra, precisamente da Manchester, e diretto verso Bari ha dovuto effettuare un inaspettato atterraggio di emergenza. La prima pista disponibile era quella dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera, a Venezia. Momenti di panico a bordo e grande agitazione anche al termine dell’operazione che ha coinvolto 128 ...

L’Aereo ha un guasto e tenta l’atterraggio in tangenziale. La polizia lo insegue e va a finire così : Una pattuglia della polizia sta percorrendo la SR7/138th nella città di Parkland, a sud di Tacoma, quando intorno alle 8 vede spuntare verso di sé, a bassa quota, un piccolo velivolo. Gli agenti attivano le sirene, fanno inversione di marcia lungo la tangenziale e inseguono l’aereo. Grazie alla dashcam della volante, viene ripreso l’atterraggio di emergenza del KR2, con gli automobilisti impauriti che si fermano sul ciglio della ...

L’Aereo sembra uscire “dal nulla” : l’atterraggio spettacolare dell’Airbus A380 : Ci troviamo all’aeroporto di Londra-Gatwick, in Inghilterra. Sopra la pista d’atterraggio, a un certo punto, spunta dalla nuvola a bassissima quota un Airbus A380 proveniente da Dubai. L’effetto dell’aereo che esce dalla foschia presente sopra lo scalo è spettacolare. Video Twitter/Seref Sezgin L'articolo L’aereo sembra uscire “dal nulla”: l’atterraggio spettacolare dell’Airbus A380 ...

Momenti di terrore sul volo del Palmeiras : vento troppo forte - l’Aereo non riesce ad atterrare a Mendoza : Momenti di paura sul volo che avrebbe dovuto portare il Palmeiras a Mendoza (Argentina) per la partita di Copa Libertadore contro il Godoy Cruz: il vento troppo forte ha impedito per 2 volte l’atterraggio I giocatori del Palmeiras se la sono vista brutta, specialmente con il ricordo della tragedia della Chapecoense ancora troppo vivo nella mente di tutti i brasiliani. Scene di panico sull’aereo che avrebbe dovuto portare la ...

Panico in spiaggia - Aereo compie un atterraggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [FOTO e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...

“Passeggeri scaraventati contro il soffitto - gridavano tutti” : forte turbolenza - Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza alle Hawaii : A causa di una forte turbolenza durante un volo tra Canada e Australia, almeno 35 passeggeri sono rimasti feriti, e il velivolo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza alle Hawaii. Il volo della Air Canada, con 284 persone a bordo, era partito da Vancouver ed era diretto a Sydney e circa due ore dopo avere oltrepassato le Hawaii è stato colpito dalla turbolenza. Il pilota ha quindi invertito la rotta per atterrare ...

Miley Cyrus ha rischiato di morire/ 'Ero sull'Aereo e durante l'atterraggio...' : Miley Cyrus ha rischiato di morire mentre era a bordo di un aereo diretto nel Regno Unito: a raccontare l'accaduto è la sorella'.