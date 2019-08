Adults in the Room | trama e cast del film di Costa-Gavras | Venezia 76

Fonte : ilnotiziangolo

(Di giovedì 15 agosto 2019)in theè iltratto dal romanzo omonimo scritto dal celebre economista greco Yanis Varoufakis. Potremo assistere all’anteprima mondiale della pellicola il 31 agosto a76, in occasione della premiazione di, il regista che ha guidato il progetto. Ilrientra inoltre nella categoria Fuori Concorso ed è un racconto politico che fonda le sue radici su una tragedia che coinvolge la popolazione greca. Ladiin thesfida il concetto di Europa acndolo al significato di austerità. Una trappola da cui i protagonisti non riusciranno a liberarsi e che li spingerà invece a dividersi. La sinossi Secondo quanto rivelato da La Biennale, ladiin theviene raccontata come una tragedia greca nel senso antico del suo termine. Dove i personaggi su cui si poseranno i riflettori non verranno caratterizzati dalla loro ...

