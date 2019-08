Abruzzo | ritrovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare Il padre ha

Fonte : leggo

(Di giovedì 15 agosto 2019) Sono stati trovatii due ragazzini cinesi di 11 e 14in località Postilli a Ortona a pochi passi dallo stabilimento Punto Verde, in provincia di Chieti. I corpi...

NewsMondo1 : Tragedia in Abruzzo, ritrovati morti i due ragazzini dispersi in mare - borrelliluigim : Le ricerche dei due ragazzini dispersi in mare nel #Chietino sono finite. I corpi dei due ragazzini, dispersi in ma… - AndFranchini : ABRUZZO - Due ragazzini dispersi in mare in Abruzzo. Ritrovati, ma senza vita -