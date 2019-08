A fuoco centinaia di balle di fieno in un’azienda del Piacentino | morti diversi animali

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) I Vigili deldi Piacenza sono impegnati da questa notte per domare un vasto incendio divampato all’interno di un’azienda agricola nel comune di Podenzano, a pochi chilometri dalla città emiliana.di rotodisi sono incendiate, per cause sulle quali stanno ancora indagando i Carabinieri, provocando un incendio che ha distrutto un capannone e uccisoall’interno di una stalla. I vigili delsono sul posto con rinforzi giunti anche dai distaccamenti vicini per tenere sotto controllo il rogo. L'articolo Adidiindelin una stalla Meteo Web.

al_m_c_ : Inferno di fuoco in Grecia: situazione critica in Eubea, centinaia di evacuati - infoitestero : Inferno di fuoco in Grecia: situazione critica in Eubea, centinaia di evacuati - maddamasu : Il bacino del Rio delle Amazzoni dove si continuano a scoprire nuove specie, ma che è anche il luogo dove centinai… -