Fonte : blogo

(Di giovedì 15 agosto 2019) "Un'emergenza è l'assenza di una scelta, caos improvviso e casuale, ci sottrae la sicurezza" l'agente Athena, interpretato da Angela Bassett, accompagna ildelladi 9-1-1 con queste parole. E siamo certi che l'emergenza non mancherà ad arrivare in questa serie tv creata da Ryan Murphy insieme ai suoi fidati collaboratori Brad Falchuk e Tim Minear, che ha fatto dei salvataggi all'ultimo istante la formula vincente.9-1-1 ha spinto i procedurali oltre ogni immaginazione, accompagnando il racconto della vita quotidiana dei suoi protagonisti, degli amori, delle risate che sempre si trovano in questa tipologia di serie tv americane, con situazioni sempre al limite, in bilico tra l'assurdo e il reale, ma senza mai staccarsi dal plausibile.911condiper lapubblicato su TVBlog.it 15 agosto 2019 09:42.

SerieTvserie : 911 trailer catastrofico con tanto di tsunami per la terza stagione -