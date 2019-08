5 serie tv che rompono la quarta parete | da Fleabag a House of Cards

5 serie tv brevi che si possono guardare a Ferragosto : Siamo al 15 agosto, Ferragosto. Se non avete ancora fatto dei piani per una gita al mare o una scampagnata, o peggio se temete che come ogni anno puntualmente si metta a piovere c’è sempre una soluzione per voi: stare a casa e fare binge watching. Ottime alternative alla calura e allo stress estivo, ecco alcune serie tv molto brevi che potete godervi in un’unica giornata. 1. Dead to Me http://www.youtube.com/watch?v=--l4Y4XaYXI Con ...

Cittadella - vittoria in amichevole contro la Luparense : superata 4-2 la squadra neopromossa in serie D : Alle 18.00 a San Martino di Lupari i granata hanno affrontato la Luparense, impegnata nel prossimo campionato di Serie D. 4 a 2 per il Cittadella il finale, il tabellino del match: Luparense – Cittadella 2 – 4 Marcatori: 6’ pt Vrioni, 12’ pt Celar, 17’ pt Joel Thomas, 25’ pt Rosafio (rig.), 31’ pt Speziale, 44’ st Diaw. Luparense: Segantini (32’ st Musco), Busetto, Della Vedova (17’ st Andrulli), Meite (1’ st Edenilson), Giacomazzi (10’ st ...

Netflix ordina Ginny & Georgia una serie tv che assomiglia (troppo) a Una Mamma per Amica : Netflix ha ordinato una serie tv destinata a un pubblico Young Adult che ricorda un po' troppo Una Mamma per Amica, addirittura il titolo Ginny & Georgia ha le stesse iniziali, GG, del titolo originale dell'altra serie, Gilmore Girls.Non potendo avere nuovi episodi della storica serie, considerando gli impegni della creatrice Amy Sherman-Palladino attualmente sotto contratto con Amazon e impegnata a realizzare quel gioiello di The ...

Adam Brody e Rachel Bilson : una reunion di “The O.C.” - 12 anni dopo la fine della serie : California here we come The post Adam Brody e Rachel Bilson: una reunion di “The O.C.”, 12 anni dopo la fine della serie appeared first on News Mtv Italia.

Calciomercato serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Pallanuoto - mercato serie A1 2020 : tutti i colpi e gli affari messi a segno. Buslje - Figlioli e Luongo : che Pro Recco : Momento importante l’estate per la Pallanuoto al maschile: si fermano le competizioni per club, ci sono quelle per Nazionali, dove l’Italia quest’anno si è esaltata andando a prendersi il Mondiale, ma, soprattutto, si infiamma il mercato. Andiamo a scoprire tutti i colpi e gli affari messi a segno per il campionato di Serie A1 2019-2020. La Pro Recco ancora una volta punta in altissimo e non dovrebbe avere problemi, soprattutto ...

Da «SKAM Italia» a «The OA» : le serie tv che meritano una seconda possibilità : SKAM Italia (TimVision)The OA (Netflix)The Romanoffs (Amazon Prime Video)Non fidarti della str**** dell'interno 23 (ABC)Smash (NBC)Community (NBC)Almost Human (FOX)The Catch (ABC)Patriot (Amazon Prime Video)Vinyl (HBO)Jessica Jones (Netflix)Believe (NBC)Le serie vanno e vengono, ma alcune restano più impresse di altre. Specie se cancellate dall’oggi al domani. È il caso di SKAM Italia, il gioiellino realizzato da TimVision che, a discapito ...

Apex Legends : in arrivo una serie di modifiche richieste dalla community : Respawn ha in serbo una serie di interessanti aggiornamenti in arrivo per Apex Legends, tutte novità molto richieste dai giocatori e dall'intera community del celebre battle royale.Come possiamo vedere, le novità includono il miglioramento del pass battaglia dalla stagione e l'introduzione della tanto richiesta modalità solo, in arrivo la proprio questa settimana.Sono in programma anche una serie di fix e ribilanciamenti atti a migliorare la ...

The Witcher di Netflix : nella serie TV ci sarà anche un Geralt bambino : Tristan Ruggeri è stato scelto come attore che impersonerà Geralt da piccolo nella serie TV di The Witcher.Con l'avvicinarsi dell'uscita della serie TV, abbiamo ricevuto una serie di informazioni sulle avventure di Geralt. Ora sembra che Henry Cavill non sarà l'unico attore ad impersonare lo Strigo sul piccolo schermo. La pagina fan di The Witcher, ha scoperto un nuovo nome sulla pagina IMDB della serie TV, ovvero quello di Ruggeri.Il giovane ...

serie C - Ghirelli si complimenta con le sei squadre che hanno passato il turno in Coppa Italia : “Carpi, Feralpisalò, Imolese, Monza, Monopoli e Sudtirol, sei nostri club a cui ho scritto al termine delle partite. Mi sono complimentato per il passaggio del turno in Coppa Italia, affrontando squadre che militano in Serie B. Sei club che sono un’ulteriore dimostrazione della validità tecnica della C. Da sottolineare che quattro club sono del girone B, confermando la forza di quel girone“. Questa la nota del presidente ...

Velvet Collection 2 - cancellata la serie spagnola su Rai1 : ecco perché : Velvet Collection 2 cancellato: la serie spagnola non va più in onda su Rai1 Brutte notizie per i fan di Velvet Collection 2. La seconda stagione dello spin off della fortunata seri tv Velvet non andrà più in onda su Raiuno. Dopo i bassi ascolti registrati dalla prima puntata, trasmessa lo scorso martedì (6 agosto […] L'articolo Velvet Collection 2, cancellata la serie spagnola su Rai1: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Sossio Aruta : "Dalla figlia femmina pretenderò più serietà - non voglio che sia una 'donna facile'" : Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo sono al settimo cielo. Tra meno di due mesi, l'ex dama del trono over darà alla luce una splendida bambina, Bianca. Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', il calciatore partenopeo ha confessato di voler viziare la piccolina trasmettendole valori e principi sani: Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una “donna facile”, ...